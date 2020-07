Castelló d'Empúries presenta el Portal de Govern obert i Retiment de Comptes

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries va presentar ahir a la tarda el Portal de Govern Obert i Retiment de Comptes. L'acte es va fer de forma virtual, a través d'un vídeo publicat a la plataforma Youtube, on s'explica el funcionament d'aquesta nova eina.

Al vídeo hi intervenen l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, el regidor de Transparència i Retiment de Comptes, Jaume Planella, i la regidora de Participació Ciutadana, Anna Massot.

La pàgina de Retiment de Comptes, és una eina que apropa l'administració local cap a una major transparència i que informa de manera clara i entenedora sobre el grau de compliment de les accions previstes pel govern municipal.

A la mateixa presentació, es pot veure com funciona explicat per la tècnica de transparència i retiment de comptes, Maria Jofre, i com els ciutadans i ciutadanes podran fer un seguiment de totes les accions que les àrees i/o serveis de l'ajuntament tenen programades així com el grau de compliment i d'execució pressupostària. Al mateix Portal de Govern Obert s'hi troba l'accés al Portal de Transparència i Dades obertes, i la pàgina de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, àrea a través de la qual es vehiculen totes les polítiques públiques del municipi, informació relativa a protecció de dades i també un espai dedicat a enquestes per tal de recollir les aportacions i suggeriments dels ciutadans, amb la finalitat d'establir un permanent feedback entre ciutadania i administració.

Governobertcastello.cat, s'ha basat en els documents marc que marquen les línies d'actuació, com el Pacte de Govern, el Reglament Orgànic Municipal, el Pressupost Municipal i les diferents Cartes de Servei de l'Ajuntament. El portal s'anirà actualitzant de forma trimestral i també es realitzaran sessions públiques per tal d'informar a la ciutadania, si les autoritats sanitàries ho permeten.

Aquest portal és un exercici de transparència que evidencia una forma de governar més oberta, més transparent i més accessible.