Acte contra la monarquia a la Rambla de Figueres

Els reis no visitaran la ciutat, com s'havia publicat. EMPORDA.INFO

Davant la possible visita del rei Felip VI a Figueres, la ciutadania va organitzar diferents actes contra la institució monàrquica. Tot i haver confirmat des de Casa Reial que no estava previst cap viatge a Figueres i Barcelona, com s'havia informat als mitjans de comunicació, l'acció prevista a la capital altempordanesa continua.

A partir de les 20.30 hores d'avui dijous dia 16, a la Rambla de Figueres, es preveu fer una concentració contra el règim monàrquic sota el lema "A l'Empordà no tenim reis". L'acte comptarà amb els parlaments del professor i exregidor de la CUP Figueres, Toni García; l'exdiputat de Catalunya Sí Que Es Pot i periodista gironí, Albano Dante-Fachín; i l'alcaldessa de Garrigàs, Pilar Bosch. La presentació serà a càrrec de Berta Sayeras.