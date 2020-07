Els vigilants municipals de pobles petits demanen a Interior un encaix legal

L'Associació de Guàrdies, Agents i Vigilants Municipals de Catalunya ha acordat amb la Conselleria d'Interior seguir explorant diverses formes possibles d'encaix d'aquests professionals de la seguretat de pobles petits en el sistema policial del país. Tot i admetre diferències, les dues parts sí que estan d'acord en la voluntat de garantir un servei i una resposta de la màxima qualitat possible en matèria de seguretat ciutadana, així com garantir també la seguretat jurídica i personal del col·lectiu.

Representants de l'associació es van reunir aquest dimarts amb el director general de la Policia, Pere Ferrer, la subdirectora general de Coordinació de la Policia de Catalunya, Marta Pons, i membres del seu equip. L'entitat valora positivament la trobada en la qual van poder explicar la problemàtica diària de la seva feina, així com expressar la seva preocupació per la situació del col·lectiu, ja que fa tasques de seguretat ciutadana pròpies de policies locals sense estar habilitats per fer-ho. Als vigilants els preocupa especialment la gestió que es veuen obligats a fer d'incidents de seguretat ciutadana fins a l'arribada de les patrulles de Mossos d'Esquadra.

"Continuem pensant que som la Policia Local dels pobles petits de Catalunya i que la conversió de la figura a Policia és el camí a seguir, tot i que sembla que estem lluny d'obrir aquest debat, i malgrat les diferències de criteris existents, valorem molt positivament el tarannà de la trobada", conclou l'associació en un comunicat.