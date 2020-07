Reprenen els treballs i les activitats de difusió del projecte BiciTransCat

Amb l'obertura de la frontera francoespanyola aquest passat 22 de juny, ja es poden reprendre algunes de les accions de promoció previstes per aquest any 2020. La primera d'elles són els Press Trips transfronterers. Per això, està previst dur a terme un Press Trip els dies 21 i 22 de juliol, per tal de promoure les vies ciclables del projecte BiciTransCat entre els turistes procedents del sud de França. Amb l'obertura de la frontera aquest continua essent un públic prioritari, motiu pel qual, des del projecte BiciTransCat es mantindran aquest tipus d'accions.

Certament però, la crisi del coronavirus ha aturat moltes de les actuacions previstes per aquesta primavera, com la participació en fires especialitzades en turisme de natura, o la programació de Fam Trips (viatges amb Tour Operadors). Bona part de les fires no han estat reprogramades i, pel que fa a les Fam Trips, malgrat l'obertura de la frontera, les perspectives econòmiques dels propis Tour Operadors són les que marcaran les possibilitats de dur-los a terme al llarg d'aquest 2020. Tot i això, es va poder participar en la fira de cicloturisme Fiets and Wandelbeurs, que va tenir lloc el 28 i 29 de febrer i l'1 de març, a la ciutat holandesa d'Utrech.

El projecte BiciTransCat continua treballant per al desenvolupament de l'eix pedalable litoral que unirà Figueres amb Perpinyà, connectat al transport públic. De fet, està en tràmit d'aprovació el projecte de carril bici de Castelló d'Empúries, que ubicat a la rotonda de Castelló Nou, connectarà amb el nucli de Castelló d'Empúries i els camins naturals que formen els Aiguamolls de l'Empordà. Per altra banda, el passat dilluns 6 de juliol es van iniciar les obres per a la construcció del carril bici de l'entrada de Roses.

A més, aquest mes de març ha entrat en funcionament el nou web del projecte www.bicitranscat.cat, on es pot consultar en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès), l'actualitat sobre l'avançament del projecte, així com veure el traçat de BiciTransCat, propostes d'itineraris o llocs d'interès turístic.

També en aquests darrers mesos, la Diputació de Girona ha signat un conveni de col·laboració amb el Consorci de les Vies Verdes de Girona, l'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per cofinançar el citat projecte. En aquest conveni, s'estableix que la Diputació de Girona, en tant que soci associat, aportarà un 25% del cost total del projecte dels socis del sud de la frontera (2.018.269,25 €), el que representa una aportació de 504.567,31 €.

D'altra banda el programa operatiu POCTEFA, ha concedit una pròrroga d'un any i tres mesos al projecte BiciTransCat, per tal de poder complir amb el pla d'actuacions. Així doncs, la data prevista de finalització del projecte, passa a ser el 31 de desembre del 2021, en comptes del 30 de setembre de 2020 com estava previst inicialment.

El projecte BiciTransCat ha estat cofinançat en un 65 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través d'Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu de POCTEFA és el de reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. L'ajuda se centra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres, a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.