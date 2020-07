L'Ajuntament de la Jonquera impulsa una campanya de promoció del comerç local

L'Ajuntament de la Jonquera ha posat en marxa aquests darrers dies una campanya que pretén donar un impuls al comerç local i de proximitat del municipi en aquesta etapa complicada post-confinament. Aquesta decisió s'emmarca en les accions que està duent a terme l'Ajuntament per tal de fer front a la crisi social i econòmica que ha provocat el primer brot de Covid-19, que ha tingut en el comerç local un dels col·lectius més afectats.



La campanya de promoció preveu la realització de diverses accions al llarg de les properes setmanes. Entre altres coses, s'ha editat un espot sensibilitzador donant suport als comerciants i posant en valor l'esforç que han realitzat per tal d'adaptar-se a la nova situació; s'ha enviat una carta a totes les llars del poble convidant els veïns i veïnes a comprar als establiments jonquerencs; s'ha gravat una petita càpsula audiovisual de l'alcaldessa del municipi, Sònia Martínez, fent una crida als jonquerencs i jonquerenques per estar al costat del nostre comerç local; s'ha organitzat una Fira de Vins i Productes Artesans, que tindrà lloc el proper 25 de juliol; s'ha entrevistat diversos comerços del poble compartint la seva experiència al llarg d'aquestes darreres setmanes, etc.





Els comerços de #LaJonquera han estat al nostre costat quan més els necessitàvem. Ara és moment de retornar-los tot el seu esforç i sacrifici ??



Sota el lema, l'objectiu principal de la iniciativa és enfortir el teixit comercial i reactivar econòmicament el sector, undel poble que crea molts llocs de feina, aporta vitalitat al municipi i genera cohesió. A banda de totes les accions enumerades, tambéper al comerç que l'Ajuntament anunciarà al llarg de les properes setmanes.Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera, s'ha referit a la campanya de promoció de comerç local com una "necessitat vital per al municipi de la Jonquera" atès "el fort pes que té el sector serveis en l'economia local" i ha agraït públicament "l'esforç i sacrifici" realitzat per tots els comerciants durant el confinament i per "haver demostrat un cop més el seu compromís amb el poble, organitzant sistemes de comandes a domicili, atenent trucades i seguint oberts en els casos d'establiments de primera necessitat". Davant d'això, l'alcaldessa ha afegit que "ara ens toca fer-los costat, retornar-los tot el seu esforç i compromís i ajudar al nostre teixit comercial a tirar endavant i superar aquesta etapa tan difícil".