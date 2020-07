Estarriol Bus renova la flota del transport públic urbà de Castelló i Empuriabrava

El servei de transport públic urbà de Castelló d'Empúries acaba d'estrenar un nou vehicle de darrera generació adquirit per l'empresa concessionària Estar­riol Bus. Es tracta d'un autobús de la marca Iveco Euro 6 totalment adaptat per a cobrir les necessitats de la Línia Vermella, una de les dues rutes que hi ha en servei en el municipi. L'autocar permet l'accés de persones que es mouen amb cadira de rodes i cotxets de mainada.

L'autobús va ser adquirit per Estarriol Bus el mes de març passat, però la pandèmia del coronavirus va impedir posar-lo en circulació. «Vam comprar-lo seguint el pla de renovació de la nostra flota de vehicles, però la crisi sanitària ha retardat la seva posada en marxa fins aquest mes de juny», explica Jordi Pi, gerent de l'empresa.

En condicions normals, Estar­riol Bus opera tres línies a Castelló i Empuriabrava durant l'any. La Línia Vermella està en servei tot l'any, amb 27 parades que connecten de manera circular els punts estratègics de la vila i la marina residencial. La Línia Verda està operativa durant el curs escolar per a permetre la mobilitat dels estudiants entre els centres castellonins i l'institut escola d'Empuriabrava. La Línia Groga és la que reforça el servei d'estiu entre el 15 de juny i el 14 de setembre.

«Les línies Vermella i Groga es van creuant en el seu recorregut per a facilitar la mobilitat dels usuaris dins del terme municipal», apunta Jordi Pi.



Dos mesos gratuïts

Per a fomentar l'ús del transport públic, la concessionària i l'Ajuntament van acordar, en el seu moment, que cada mes d'abril el transport públic seria gratuït per a tots els usuaris per a fomentar-ne l'ús. El gerent d'Estarriol Bus afegeix que «enguany hem allargat aquesta mesura a tot el mes de maig, a compte de l'empresa, ja que hem estat conscients que la situació era molt difícil i calia facilitar el trasllat de la gent que havia de fer feines essencials o que es movia per necessitat». Els conductors i els viatgers han hagut de fer servir mascareta des del primer moment. «En aquest aspecte, estem agraïts amb la col·laboració de la Policia Local, que ens va facilitar nombroses mascaretes per a poder cobrir les necessitats que s'anaven generant.



Mesures higièniques

Pel que fa a la resta de mesures higièniques i de lluita contra la Covid-19, Estarriol Bus ja anava un pas endavant abans que arribés aquesta pandèmia, tal com destaca Jordi Pi: «L'empresa sempre ha tingut clar que calia estar al capdavant en temes de seguretat, neteja i higiene. També en el fet de tenir una flota moderna que no afecti el medi. Des del 2015, els nostres autobusos es desinfecten periòdicament amb una màquina d'ozó molt efectiva. Vam implementar la norma ISO 14001 de medi ambient amb aquesta finalitat. Els nostres autobusos són desinfectats des d'aleshores com si fossin una ambulància. La nostra prioritat sempre ha estat garantir la seguretat dels viatgers i del nostre personal».

Després d'una etapa en la qual va caldre restringir l'ús d'una part dels seients dels autobusos per a garantir el distanciament social recomanat, els vehicles d'Estar­riol tornen a oferir plena ocupació de les seves places, encara que el responsable de l'empresa torna a recordar que «l'ús de la mascareta és obligatori per a tothom qui l'ha de portar».



Una empresa empordanesa de llarg recorregut i amb vocació de servei

Estarriol Bus compleix setanta anys d'existència aquest 2020. L'empresa de transport de viatgers va ser fundada per la família Estarriol, a Figueres, l'any 1950 i avui té la seva seu al polígon de l'Aigüeta de Cabanes, a tocar la capital empordanesa.

Estarriol Bus és la concessionària del transport públic de viatgers en els municipis de Castelló d'Empúries i Roses. També cobreix una línia de transport regular amb sortida i arribada a Figueres i que connecta diversos pobles de l'àrea urbana a més de gestionar l'anomenada Línia Polígons, molt útil per als treballadors d'aquests espais.

La seva flota d'autocars està a disposició de tota mena de serveis discrecionals i adaptats, també per al transport escolar i per a empreses, entitats o grups que vulguin fer sortides especials. «En el transport de viatgers per carretera, la màxima qualitat», és el seu lema de capçalera.