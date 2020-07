«A l'Armentera, volem acabar la xarxa d'aigua i tenir gas natural per al poble»

Nascut a l'Armentera el dia dels Sants Innocents de l'any 1953, Narcís Isern és enginyer tècnic i havia treballat a HidroEmpordà. És alcalde des de fa nou anys i ara confessa que obre el seu darrer mandat.

Com els ha anat la Covid-19, a l'Armentera?

Amb la informació que tenim, puc dir que hem tingut set persones amb Covid-19, una de les quals va morir, i després, hem tingut uns trenta sospitosos. De les set persones, quatre eren sanitaris. Ara estem bé, esperant la segona onada. La gent ha fet força bondat. Vam trobar un grup de voluntàries que es van posar a fer mascaretes, quan hi va haver tota la crisi de la mascareta.

L'ajuntament ha patit algun desajustament a causa de la pandèmia?

D'entrada, la festa de la vellesa i la revetlla de Sant Joan es van haver de suspendre i són coses que desmunten una mica la programació. Pel que fa a l'obra de l'estesa de l'aigua, hem tingut una aturada de quasi dos mesos. Teníem previst, a finals de juny, tenir-ho pràcticament acabat i, en canvi, estem al 50%. Ja veurem, aquest estiu, com ens ho plantegem, si ho fem per no aturar i, quan vingui el setembre hàgim de tornar a parar. Ens ha fet anar malament. Tenim el poble embolicat, amb carrers aixecats i l'empresa que ho portava va haver de fer un ERTO en marxa i és preocupant. De fet, el Gloria ja ens va afectar.

Amb quin sentit?

El contractista va haver de treure recursos per anar a treballar amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a la regeneració del Fluvià i del Ter. Va haver de dedicar molts esforços de personal allà i vam patir nosaltres. En aturar l'obra, aquests mesos han sigut durs i, ara, ens costa recuperar el ritme.

Quin era el pla de treball del govern municipal per tancar aquest primer any d'aquest mandat?

Posar l'aigua. Teníem molt clar que, el 30 de juny, hauria acabat l'obra més important i, després, podíem acabar de polir-ho durant l'estiu. Ara, hi haurem de continuar treballant. Tenim la sort que l'Armentera no és un poble turístic, de platja. Hem de veure com evoluciona el desconfinament.

Per on passa el futur de l'Armentera?

A escala general, nosaltres sempre hem pensat en l'Armentera com un poble tranquil, de segona residència, de gent que hi ve a buscar tranquil·litat. Pretenem mantenir això. Com a poble, hem anat creixent, perquè, quan vaig entrar a l'Ajuntament, estava amb 750 habitants i, ara, estem molt a prop dels 1.000, perquè la gent jove ha vingut a viure aquí i tenim tots els serveis que necessita un poble per tirar endavant. Tenim la farmàcia, dues carnisseries, un estanc, un parell de bar-restaurants, queviures, etc. Pretenem créixer a poc a poc, amb gent jove i consolidar-nos.

Com es plantegen la rehabilitació de l'escorxador?

Vam fer la cessió a un grup d'industrials, que en el seu moment, eren carnissers, i van començar. S'ha apostat per un escorxador petit, que doni un servei molt de proximitat, amb carn de qualitat i un servei directe al client. L'Ajuntament ha donat totes les facilitats possibles i és d'agrair l'esforç que estan fent.

Hi ha bona coordinació per mantenir el tram baix del Fluvià?

Nosaltres tenim un tram molt petit del riu, però estem totalment d'acord que el riu ha d'estar en bones condicions, que doni possibilitats perquè hi hagi aus, ja que forma part de la vida d'un poble. Amb el Gloria, ens va entrar el riu al poble i va ser una situació de força tensió. La gent feia anys que no ho veia. Quan jo era jove, ho havia vist. Ara, han fet una bona neteja del riu, però s'hauria de fer un manteniment.

Què quedarà pendent, ara?

Estem en tràmits d'expropiació d'una parcel·la de la plaça Catalunya i, si això funciona, a finals d'any ja hi podrem accedir. Llavors, l'any vinent arreglarem la plaça. Aquest era un dels projectes que teníem, perquè, allà, no s'hi ha fet res en els últims 50 anys. Toca fer-la agradable per a la gent que va a peu. Després, estem treballant per a la instal·lació del gas al poble. Amb Gas Natural, hi ha bona voluntat i nosaltres tenim deures. Hem de comprar una parcel·la, on instal·larem els contenidors de gas adequats. Després, pensant amb la gent jove, farem una pista de skate. Els jocs infantils estan molt deteriorats, perquè fa molt de temps que hi són i se n'han de posar de nous. Si hi ha diners, volíem començar a preparar l'adequació d'algun carrer, però ens haurem de fiar dels romanents de tresoreria.