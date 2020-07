La pandèmia condiciona també la fira comercial Viu Figueres Carrer

La nova normalitat arriba també a la tradicional fira Viu Figueres Carrer on les botigues podran posar parada a la porta dels seus negocis, però no es podran instal·lar a la Rambla, com en altres ocasions. L'augment de positius de Covid-19 els darrers dies fa dubtar de la possibilitat de realitzar l'activitat amb normalitat, prevista per aquest dijous 16 de juliol. «Hem d'intentar fer el que puguem», diu el president de Comerç Figueres Associació, Frederic Carbó.

Els comerciants tenen opinions diverses sobre aquest esdeveniment, que potser s'ha de replantejar en un futur. La majoria de les botigues situades en els cèntrics carrers de Girona, Peralada o la Jonquera, continuaran fent com fins ara i parant davant de les respectives botigues. «És un dia que sempre ha anat bé i fer-ho davant de la botiga és menys cost ós i més còmode», diu Raquel Puertollano, encarregada de les botigues Big Bang i Tornassol.

En canvi, les botigues més retirades de la zona de vianants, que en les darreres edicions s'instal·laven amb carpes a la Rambla, no veuen opció de participar enguany. «Té sentit fer-ho al carrer Girona, on un negoci està al costat de l'altre, però nosaltres no ho farem a la porta, estem molt sols i passaríem molta calor», lamenta Enriqueta Ferrer, propietària de la Joieria Ferrer, del carrer Ample. Des de la botiga Groovy, del carrer Caamaño, la seva propietària, Alegria Chica, explica que «amb la calor que fa, posar una parada fora de la botiga seria fer patir les meves treballadores», així que, com a molt, es planteja contractar animació perquè la gent entri a l'establiment.



Obertura migdies

Per a Frederic Carbó, «el més important» que està sobre la taula dels comerciants de Figueres és la possibilitat d'obrir els migdies, una decisió que la junta de l'entitat va consensuar per unanimitat fa uns dies. «Tenim la sort que som ciutat turística, que podem obrir els migdies, tancar fins a les deu de la nit i obrir els festius, això és molt bo», assegura Carbó. Hi ha botiguers que no s'ho plantegen com una opció. «Si no interessava abans, no interessa ara», diu Mari Teixidor, treballadora de Palmira Junior, botiga que havia tingut obert als migdies molts anys. A més, afegeix que amb la situació actual de la pandèmia, «si obrim als migdies, igualment haurem de tancar una estona per netejar i desinfectar».

En el mateix sentit opina Anna Aparicio, d'Esports Josep, «ho havíem fet durant dotze anys i no surt a compte». A Marcó Moda, ho van provar durant el mes de juny i la seva propietària arriba a la mateixa conclusió, «ho havíem pensat quan érem tres treballadores, però aquest any dubto que sigui viable», lamenta Mercè Marcó. Per contra, botigues com Big Bang ho han fet sempre i li veuen rendiment, «als migdies molta gent aprofita per venir», assegura l'encarregada.

«Com a grup de comerços, hem de facilitar que venguin i ells han d'entendre que tenim unes armes que altres ciutats no tenen», declara Carbó.