L'auditori de Can Masset és a l'espera de l'evolució de la Covid passat l'estiu

L'Ajuntament de l'Escala va posposar, el mes de maig, el projecte del nou centre cultural de Can Masset, que s'havia d'iniciar aquest any, davant la incertesa que genera la situació que està vivint el país a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. Aquesta tardor es preveia que s'iniciés l'enderroc de l'actual edifici de Can Masset, amb problemes estructurals. Després, s'havia d'iniciar la construcció del nou, amb una nova biblioteca, un auditori i la reubicació i/o millora d'altres serveis, com l'escola d'adults, l'escola de música o el casal dels jubilats, entre altres. El regidor d'Infraestructures, Josep Bofill, diu que «depèn de com evolucioni la Covid, l'any vinent decidirem» i lamenta la incertesa que genera aquest virus.

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ja havia advertit, en el moment d'anunciar el canvi de rumb que agafava el projecte que «la situació econòmica global aconsella que no fem aquesta gran inversió aquest any, atès que no sabem què succeirà dins l'àmbit econòmic i social en els pròxims mesos», i deixava clar que aquest continua sent un projecte prioritari que es preveu executar més endavant. Fa un any i mig, van encarregar la redacció del projecte, però van haver d'ajornar l'obra per tenir més marge per actuar.

«És només una renúncia de forma temporal, però és una proposta important per la qual seguirem apostant des del govern municipal. El nou Can Masset representa molt més que una nova biblioteca i un auditori, ja que ha de ser un equipament cultural de referència a la vila, que aglutini diferents serveis i que generi un efecte multiplicador, no només des d'un punt de vista cultural, també educatiu, social i econòmic», afegia Puga.

L'edifici de Can Masset, situat a la plaça de les Escoles, té una configuració de planta baixa i tres pisos i acull, des de fa anys, nombrosos serveis municipals, des de les àrees de Cultura i Serveis Socials, a la ràdio i televisió locals o el punt Omnia. També hi ha el casal del jubilat Jardí del Pedró, les oficines de Protecció Civil, l'escola municipal de música, entre altres. Des de fa uns anys, l'únic espai que quedava en mans privades era el que havia estat ocupat per un estudi de fotografia, ara ja tancat.

Finalment, l'Ajuntament de l'Escala, el mes de febrer del 2017, va arribar a un acord de compra del darrer local privat que quedava a l'edifici de Can Masset, el qual concentrava ja un important nombre de serveis públics. L'acord permetia que tot l'edifici fos de titularitat municipal.

«És un acord que es perseguia des de feia temps i que permet, de cara al futur, plantejar quines són les millors opcions per millorar Can Masset i optimitzar el seu ús», remarcava l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga.