Justícia ratifica el tercer grau per a Dolors Bassa i la resta de presos independentistes

El Departament de Justícia ha ratificat la classificació en tercer grau dels presos independentistes. L'equip del Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima han confirmat la proposta formulada el 2 de juliol per les juntes de tractament dels centres penitenciaris de Dones, Puig de les Basses i Lledoners, que afecten Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Els centres, que ara decidiran les dates i els horaris a aplicar, ja han notificat les resolucions als presos.

El Servei de Classificació ha de traslladar-les també a la fiscalia, que les pot recórrer al jutjat de vigilància penitenciària i després al tribunal sentenciador, en aquest cas el Suprem. El recurs no paralitza l'execució del tercer grau.

Les resolucions, ha explicat Justícia en un comunicat, són el resultat d'una anàlisi individualitzada, però el Servei de Classificació coincideix a subratllar la participació dels interns en activitats de raonament, judici crític i resolució de conflictes; la màxima col·laboració, tant amb la resta d'interns com amb els professionals dels equipaments penitenciaris, i l'absència d'incompliments judicials i d'expedients disciplinaris.

El Servei de Classificació, que tenia dos mesos per pronunciar-se, també ha tingut en compte que tots els interns disposen d'una xarxa social i familiar favorable per a la rehabilitació, juntament amb un pronòstic de baix risc de reincidència.

En totes les resolucions es recorda que l'article 72.4 de la Llei orgànica general penitenciària impedeix que cap persona preparada per al tercer grau es mantingui classificada en segon grau.

Seran les juntes de tractament de cadascun dels centres penitenciaris les que establiran ara les dates a partir de les quals s'aplicaran els tercers graus, els horaris concrets i, si escau, els canvis en les activitats que desenvolupen fora dels centres penitenciaris.

Segons marca la llei, el Servei de Classificació ha de traslladar les resolucions de tercer grau a la fiscalia, que les pot recórrer davant del jutjat de vigilància penitenciària corresponent. Ara bé, el tercer grau s'aplica malgrat un possible recurs. Les decisions dels jutjats de vigilància també es poden recórrer, en última instància, davant del tribunal sentenciador, en aquest cas el Tribunal Suprem.

La funció del Servei de Classificació és garantir que el conjunt dels centres penitenciaris elaboren les seves propostes de grau d'acord amb els mateixos criteris. Aquest equip només formula una contraproposta en el 5% de les resolucions. Està format per cinc juristes i cinc psicòlegs.

Per la seva part, les juntes de tractament estan formades per més de 10 professionals. Són juristes, psicòlegs, treballadors i educadors socials, metges i mestres. Per formular la proposta que envien al Servei de Classificació, aquests equips estudien i avaluen els informes dels professionals dels mòduls de la presó que estan en contacte diari amb les persones internes.