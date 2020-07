Eviten el perill de col·lapse de l'antiga fàbrica de Cemento y Talco Cusí de Figueres

La propietat de l'antiga fàbrica de Cementos y Talcos Cusí de Figueres, tancada des de fa més de quaranta anys, ha iniciat els treballs de "consolidació i desmuntatges parcials" de la seva estructura per a evitar el perill de col·lapse que patia. Operaris d'una empresa d'obres, supervisats per un director tècnic, estan duent a terme els treballs a l'edifici que ocupa els números 38-44 de l'avinguda Vilallonga, entre el pas a nivell de la carretera de Roses i el carrer Progrés.

Es compleix així el requeriment iniciat per l'Ajuntament de Figueres el desembre de 2018, mitjançant un decret d'alcaldia que requeria la propietat a portar a terme aquests treballs que han "d'assegurar l'estabilitat de l'edifici" i "evitar qualsevol perill a terceres persones". Poc després es van dur a terme algunes "actuacions urgents", segons consta en l'expedient administratiu corresponent. L'agost de 2019 es va tirar endavant un altre requeriment per a exigir més accions davant el risc que seguia tenint l'edifici. El febrer d'aquest any, poc abans de l'estat d'alarma, la propietat va presentar la documentació tècnica necessària, que va supervisar l'Àrea d'Urbanisme, i que ha derivat en els treballs actuals.

L'edifici en qüestió forma part del Pla Especial de Protecció del Catàleg d'Edificis de la zona del carrer Progrés. Els seus orígens cal buscar-los a principi del segle XX, quan les famílies Pagès i Cusí van protagonitzar una profitosa cursa emprenedora que va generar beneficis a la ciutat de Figueres i la comarca de l'Alt Empordà en el desenvolupament de diverses iniciatives industrials vinculades a l'electricitat i la mineria. La cultura també va rebre la part positiva d'aquesta rivalitat, ja que d'ella es va derivar la construcció de dos cinemes històrics, El Jardí i la Sala Edison.