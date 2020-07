Capmany crearà una aula de suport nova per a l'escola per al curs vinent

L'escola del municipi de Capmany, el centre els Dòlmens, tindrà una aula de reforç, el curs vinent, si prospera la gestió que està desenvolupant l'Ajuntament d'aquest municipi, veient els avisos de les autoritats sanitàries de l'arribada d'una nova recaiguda en els pròxims mesos. El govern municipal capmanyenc ha pensat a convertir els antics pisos de lloguer dels mestres, que hi ha tancats, actualment, en una aula de reforç per descongestionar les actuals i fer una nova aula polivalent per espaiar els alumnes.

En el darrer ple municipal, van decidir fer una modificació de crèdit, que permetrà destinar 32.000 euros per fer una inversió, que s'executarà amb fons propis. Actualment, l'escola de Capmany compta amb una quarantena d'alumnes.

«Sonaven algunes hipòtesis del que podria passar aquesta tardor i vam decidir avançar-nos. La Covid ens va semblar una situació indicada per actuar a llarg termini», remarca l'alcalde de Capmany, Joan Fuentes, que afegeix que treballen amb l'esperit que, el setembre vinent, estigui feta aquesta aula de suport. «La direcció de l'escola ja decidirà com ho fa», amplia Fuentes, acompanyat pel regidor Joan Raventós.

Aquest és un «moment dolç» per a l'alumnat del centre educatiu de Capmany, segons manifesta el màxim responsable del govern local. La quarantena d'alumnes que hi ha al centre permet garantir-ne la continuïtat per als pròxims anys, en un municipi que gaudeix d'una bona activitat vitivinícola, gràcies a la quantitat de cellers que hi ha. «L'escola està ben dotada i té serveis», remarquen Fuentes i Raventós.

Plaques a la teulada

En aquest edifici, situat a l'entrada del poble, l'Ajuntament de Capmany ja hi va col·locar, anteriorment, plaques fotovoltaiques a la teulada, per facilitar-ne els usos. A l'estiu, aquestes plaques alimenten, també, la piscina municipal, que es troba situada darrere de l'escola. La inversió realitzada per instal·lar les plaques fotovoltaiques va representar una despesa de 18.000 euros al consistori i indiquen que aquesta serà una inversió amortitzada en uns set anys.

«Vam començar instal·lant un punt de recàrrega elèctric i comprant una furgoneta elèctrica i, ara, hem fet un macrocompostador mecanitzat, que tractarà la fracció orgànica», manifesta Fuentes, que situa el cost d'aquestes innovacions en uns 50.000 euros.