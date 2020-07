Comencen a Castelló els Tallers d'Estudi Assistit d'estiu de manera presencial

Durant el període de confinament, els diferents serveis socioeducatius del municipi es van adaptar a la situació de crisi sociosanitària, realitzant-se de manera telemàtica i telefònica, per a poder continuar donant suport i fer un seguiment individualitzat dels infants i joves, ajudant-los a fer els deures i resolent-los els dubtes que tinguessin, així com acompanyant-los, a ells/es i a les seves famílies, tant a nivell emocional com referent al treball d'hàbits.

Després d'aquests mesos en confinament, durant els quals els alumnes han seguit l'educació en línia, ara, i durant els mesos de juliol i agost, es reinicien els Tallers d'Estudi Assistit de manera presencial.

Amb aquests Tallers d'Estudi Assistit s'atenen a 36 alumnes dels diferents centres educatius del municipi. Concretament s'han iniciat 6 grups de 6 alumnes cadascun: 3 grups per primària i 3 per secundària. Cada grup assisteix a dues sessions setmanals d'una hora i mitja al Taller d'Estudi Assistit.

En total hi participen 18 alumnes de 6è de Primària i 18 alumnes de 1r a 4t d'ESO, i es realitzen en 3 espais diferents del municipi: Espai Jove del Centro (nucli històric), al Centre de Serveis de Puigmal (Empuriabrava) i al casal Cívic d'Alberes (Empuriabrava), en diferents franges horàries de matins o tarda.

Els Tallers d'Estudi Assistit es basen en una acció positiva que pretén oferir un espai d'estudi, recursos i assessorament adequats, afavorint el desenvolupament psicosocial dels infants i joves que hi participen, emprant una metodologia activa, participativa i personalitzada. La metodologia de treball s'adapta a les necessitats i demandes de cada alumne/a, ajustant-se a cadascuna d'elles i elles, buscant aconseguir un aprenentatge significatiu i funcional, i millorant el seu rendiment acadèmic.

Aquest estiu reforçaran sobretot les competències bàsiques en llengües i matemàtiques, seguint les indicacions donades pels mateixos centres educatius del municipi, i evidentment se segueixen totes les mesures de protecció i precaució indicades en relació a la prevenció de la Covid-19.