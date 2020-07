Cadaqués es lleva amb pintades a diferents parets

Cadaqués s'ha llevat avui amb escrits relacionats amb "el virus". Les pintades, en francès, diuen que "no és el virus, nosaltres som el virus" i "el virus som nosaltres".



Una de les parets afectades pels escrits ahir mateix havia sigut pintada per la brigada municipal. Es tracta del mur de l'Avinguda Verge del Carme on està situat el petit oratori que ha sigut restaurat recentment.



Des de l'Ajuntament es recorda que l'ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública especifica que les pintades, els escrits, les rascades, els gravats i els actes similars sobre qualsevol classe de béns i que siguin visibles des de la via pública queden prohibits, i que la sanció per incomplir aquesta normativa pot arribar als 30.000 euros.