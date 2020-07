SOS Costa Brava i Amics de la Natura de Cadaqués celebren la nul·litat de Sa Guarda

La Plataforma SOS Costa Brava i l'Associació Amics de la Natura de Cadaqués valoren positivament l'emissió d'un Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora que confirma la nul·litat de ple dret del Projecte d'urbanització de Sa Guarda de Cadaqués.

Per aquest motiu, convoquen una trobada demà dissabte 11 de juliol, a les sis de la tarda, al Cap de Creus on es farà un discurs dels membres de les dues entitats i una explicació més tècnico-jurídica per part de l'advocat Eduard de Ribot. Després es farà un pica-pica acompanyat amb música en viu, tot seguint les mesures de seguretat indicades i amb la mascareta obligatòria.

Comunicat de Plataforma SOS Costa Brava i Amics de la Natura de Cadaqués

El Dictamen era un tràmit essencial en l'expedient de revisió d'ofici del Projecte d'urbanització per la seva declaració com a nul de ple dret. Petició de nul·litat que s'efectuà pels Amics de la Natura de Cadaqués el passat 14 de Novembre de 2018, i que fou reiterada en nombroses ocasions davant de l'Ajuntament de Cadaqués atès el retard en la seva tramitació.

Les Entitats ecologistes gironines sempre han sostingut que la urbanització de Sa Guarda de Cadaqués i l'intent d'implantar 104 habitatges i un hotel en aquests terrenys de gran valor ambiental i paisatgístic era il·legal i que s'havia d'impedir la seva urbanització.

En aquest sentit vam presentar peticions reiterades davant de l'Ajuntament per modificar el planejament, deixar sense efecte el Projecte d'urbanització i impedir l'inici de les obres. Ho vam fer en escrits de 14 i 19 de Novembre de 2018, 10, 14 i 25 de Gener de 2019, 1 de Febrer de 2019, 20 i 25 de Març de 2019 i 2 i 4 d'Abril de 2019.

Les obres d'urbanització van començar, amb un gran impacte sobre el territori, si bé finalment l'Ajuntament va acordar iniciar la tramitació de l'expedient de revisió d'ofici del Projecte d'urbanització mitjançant un Acord de data 20 de Maig de 2019 i ordenant la paralització a primers de Juny de 2019.

En data d'avui s'ha fet públic el contingut del Dictamen que fou adoptat el 5 de Març de 2020, i que ara està pendent de que sigui complimentat per part de l'Ajuntament de Cadaqués, que haurà de convocar un Ple i adoptar un Acord declarant la nul·litat del Projecte d'urbanització.

El Dictamen confirma que el Projecte d'urbanització fou indegudament aprovat atès que no s'havia demostrat la suficiència dels recursos hídrics, no es disposava de concessió administrativa d'aprofitament d'aigua i el Projecte d'urbanització no incorporava la construcció d'un nou pou per garantir el subministrament d'aigua a la nova urbanització.

L'Associació Amics de la Natura de Cadaqués i la Plataforma SOS Costa Brava exigeixen ara a la Generalitat de Catalunya i al Conseller de Territori i Sostenibilitat que declarin també la nul·litat de ple dret del Pla Parcial de Sa Guarda de Cadaqués.

En aquest sentit, recordem que aquesta petició de nul·litat del Pla Parcial fou presentada formalment el 2 de Febrer de 2019 amb RE 0365/1244/2019 i el 4 de Febrer de 2019 amb número Registre 9015-99023/2019 i malgrat el temps transcorregut, continua encara pendent de tramitació.

També les Entitats instem a la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori per tal de que el Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, apliqui d'Estratègia d'extinció, a l'àmbit urbanitzable de Sa Guarda, desclassifiqui les 15 hectàrees de sòl i garanteixi la seva preservació.

I en aquest sentit, l'Associació Amics de la Natura de Cadaqués i SOS Costa Brava van presentar al·legacions al PDU el passat 10 de Març exigint la preservació integral de tot l'àmbit.

La no desclassificació comportarà l'afectació definitiva a un excepcional patrimoni arquitectònic tradicional de parets de pedra seca, cabanes i clopers i a un indret de gran importància paisatgística.

Finalment les Entitats denuncien que el retard en la tramitació de la petició de revisió d'ofici i en la suspensió de les obres ha comportat un greu perjudici en haver-se efectuat obres d'explanació, moviments de terres, arrancada d'oliveres i vegetació i destrucció de parets de pedra seca, que podria haver-se evitat amb una actuació administrativa diligent per part de les Administracions Públiques. En aquest sentit es demana, a qui pertoqui de les parts implicades responsables d'aquest desgavell urbanístic, la restauració total de la realitat física alterada, en aquest cas destrossada, i deixar-ho en l'estat natural en que es trobava abans de l'entrada de les màquines excavadores, dúmpers, camions i maquinària vària