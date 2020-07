Sant Climent Sescebes regala pacs de bosses reutilitzables per reduir els plàstics

L'Ajuntament de Sant Climent Sescebes ha engegat una campanya de sensibilització per reduir les bosses de plàstic a les llars dels seus veïns i veïnes. Per això, des del consistori regalen pacs de bosses reutilitzables, "volem facilitar l'esforç que això comporta i també ajudar a fer el dia a dia més còmode. De ben segur que el nostre entorn i la Natura us ho agrairà".

Cada entrega conté un cabàs, una bossa de cotó, una bossa pel pa i tres bosses de reixades per verdura.

Els veïns de Sant Climent podran recollir aquest obsequi a l'edifici consistorial dilluns i divendres al matí (de 9 h a 13 h) i dimecres al migdia (de 12h a 14,30h) a partir del pròxim dilluns 13 de juliol