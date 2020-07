Roses obre el termini de subvencions per a la restauració, comerç i serveis

L'Ajuntament de Roses obre a partir d'avui, divendres 10 de juliol, i fins al proper 29 de juliol, el termini per a la presentació de sol·licituds de les dues línies de subvencions als sectors de la restauració, comerç i serveis (inclosos serveis turístics) de Roses, per al finançament de despeses derivades de l'adaptació de negocis a les mesures higièniques i de seguretat de prevenció de la Covid-19.

La primera de les línies de despeses subvencionables va dirigida a la compra o instal·lació de mesures higièniques i de seguretat relacionades amb la gestió i prevenció de la pandèmia Covid-19, tals com mampares protectores, màquines de purificació d'ozó, màquines de cobrament automàtic, portes d'obertura i tancament per sensors, planxes d'alta temperatura per a desinfectar la roba, aparells per a la desinfecció (rajos ultraviolats,...).

La segona línia es destina a les despeses per a l'adquisició de material fungible, com ara mascaretes; guants, tovalloles, davantals, peücs o bates d'un sol ús; gel hidroalcohòlic; o pantalles facials protectores.

Aquests ajuts s'emmarquen dins el pla de subvencions per a empreses, professionals i autònoms dels sectors empresarials de la restauració, comerç i serveis de Roses afectats per la crisi del la Covid 19. La seva finalitat és la reactivació de l'activitat econòmica del municipi, així com la protecció de la salut de les persones per evitar la propagació del contagi de la Covid-19.

Tota la informació està disponible a: www.roses.cat/ajutscovid19.