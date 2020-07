Palau-Saverdera rebrà 370.000 euros en subvencions de la Generalitat per fer obres

L'Ajuntament de Palau-saverdera rebrà un total de 370.036 € en forma de subvencions de la Generalitat, a través del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) pel període 2020-2024. A final de l'any passat, l'Ajuntament va sol·licitar aquests diners per poder finançar parcialment tres projectes: la millora dels accessos als espais d'interès turístic i econòmic,de l'espai de can Lluent i l'ampliació de l'edifici dels vestidors del camp de futbol.

D'una banda, el consistori va demanar una subvenció de 250.000 €, de la qual s'ha concedit la totalitat de l'import demanat, per a un projecte de 326.729,88 € que preveu, entre altres coses, pavimentar tot el carrer Ciutat (inclòs el tram que encara és de terra) i acabar d'obrir el carrer Rosselló, per tal de fer-lo arribar des del carrer Nou fins al carrer Quintans.

També l'actuació de millora de l'espai de can Lluent ha rebut el total de l'ajut demanat, que era de 55.340,95 € sobre un pressupost total de 81.444,24 €. Aquest projecte contempla el tancament de l'espai que queda a sota de la plaça, amb l'objectiu que pugui ser utilitzat per les entitats del poble per fer-hi activitats, però també com a aparcament de vehicles de l'Ajuntament i magatzem municipal.

I finalment, l'ampliació de l'actual edifici dels vestidors del camp de futbol, que fa 80 metres quadrats i que es preveu fer una ampliació de 60,5 metres quadrats pels dos costats del volum existent. Per un costat es proposa construir un magatzem de 10,5 metres quadrats i per l'altre, una sala d'activitats amb serveis adaptats per a discapacitats, de 50 metres quadrats. Aquest projecte té un pressupost de 71.843,39 € i la Generalitat ha concedit subvenció per la totalitat dels diners que va demanar l'Ajuntament, que és de 64.695,05 €.