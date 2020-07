Els grups municipals de l'Ajuntament de Figueres signen el Pla de Reactivació Econòmica

Els sis grups que conformen l'Ajuntament de Figueres han aquest migdia l'acord per al Pla de Reactivació econòmica de la ciutat. El Pla té com a objectiu la reactivació econòmica de Figueres davant l'impacte socioeconòmic que ha tingut la Covid-19 a la ciutat.

Des de l'inici de la crisi de la Covid-19 i el decret de l'estat d'alarma el passat 14 de març, l'Ajuntament ha estat treballant per garantir la seguretat dels ciutadans i no deixar a cap figuerenc enrere a través d'accions d'emergència de caràcter social i de seguretat ciutadania.

Així mateix, l'Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració i consens dels diferents grups municipals i associacions de la ciutat, ha treballat en el disseny i posada en marxa d'un conjunt de 78 mesures que conformen el Pla reactivació econòmica de Figueres. L'objectiu principal és pal·liar els efectes de la Covid-19, recuperar l'activitat empresarial, comercial i ocupacional del municipi el més aviat possible i de forma sostenible.

L'objectiu final del pla és recuperar i millorar la qualitat de vida dels ciutadans/es i evitar situacions d'exclusió social i pobresa. Ningú pot quedar enrere com a conseqüència d'aquesta crisi i cal treballar especialment per a evitar l'escletxa digital.



Una de les prioritats del pla és donar suport a les empreses del territori com a generadores d'activitat econòmica i d'ocupació.

Les mesures, programes, serveis i estructures dissenyades al Pla s'estructuren en 10 eixos:



Stop COVID Reactivem les nostres empreses Pla consumim a Figueres Reactivem el turisme i la cultura Reorientació del model productiu Fomentem la digitalització Impulsem l'ocupació Impulsem l'emprenedoria i la innovació Ciutat sostenible i saludable Ciutat solidària



El pla de reactivació econòmica també contempla que cal avançar cap a un canvi de model productiu, impulsant nous sectors econòmics generadors d'ocupació de qualitat (logística, salut, TIC), reduint la dependència actual del sector serveis que fa molt més vulnerable a l'economia de la ciutat, així com donar suport a la reactivació dels sectors del comerç, el turisme i la cultura, que actualment són una part molt important de l'economia figuerenca.



Alhora, també estableix mesures per estar preparats per a reaccionar davant una nova situació similar, com ara un pla de contingència.