Daniel Ruiz i Miriam Montero, noves direccions del PP de Figueres i Castelló d'Empúries

La Junta Directiva del PP de Girona ha designat la nova Junta Local de Figueres i Representant a Castelló d'Empúries.

A Figueres s'ha nomenat Daniel Ruiz com a President local, amb vint-i-dos anys i ja finalitzant els seus estudis de Dret a la Universitat de Girona, és President Provincial de NNGG i Vicesecretari territorial del PP Girona. En les darreres eleccions generals, va acompanyar com a número dos al Senat a la presidenta provincial, Maria Àngels Olmedo. A més, també va ser membre de la candidatura del partit a les darreres municipals de Figueres.

L'acompanyaran, l'empresari Aleix Morillas com a Secretari Local; Joel Martínez, estudiant de Dret; Amanda el Koubhi, estudiant de Ciències Polítiques i Marina Sánchez, professional del sector de l'hostaleria. De la mateixa manera, es mantindran veterans del partit, com Fernando del Olmo, Carme Vicens i Xavier Ubach.

El recentment nombrat nou President local, Daniel Ruiz, ha recalcat que "la ciutat de Figueres necessita persones que aturin urgentment la situació de degradació i decadència en la qual es troba". Afegeix que "davant del govern d'entesa, fet de retalls d'aquí i d'allà, cal una alternativa de futur i el Partit Popular té les eines, les persones i la il·lusió per aconseguir-ho". Ruiz conclou dient que "Figueres té futur, però en altres mans".

La Presidenta provincial, Maria Àngels Olmedo destaca que "la grandesa d'aquest equip recau en la combinació de la il·lusió dels joves i l'experiència dels veterans".

Per altra banda, Míriam Montero, ha estat escollida Representant del Partit Popular de Castelló d'Empúries. Montero va exercir el càrrec de regidora a la població durant l'anterior legislatura, actualment és membre de l'executiva provincial, exercint una Secretaria. Montero opina que "Castelló i Empuriabrava han de tornar a trobar el lloc que els hi correspon a la Comarca. En aquest últim any ha quedat clara la necessitat que el Partit Popular retorni a defensar als veïns del municipi a l'Ajuntament".

Maria Àngels Olmedo s'ha referit a "l'experiència de Montero com a regidora per defensar els interessos de Castelló i Empuriabrava".

La Presidenta provincial, assegura que des de la seva experiència com a regidora ha après de la importància de la política municipal com a eina de servei públic més propera al ciutadà. Per aquest motiu, Olmedo diu que està convençuda que amb aquests nous nomenaments i els que vindran, aviat el PP tornarà a les institucions.