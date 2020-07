Albanyà impedeix l'accés de vehicles a les gorgues per controlar els banyistes

L'Ajuntament d'Albanyà ha restringit els mesos de juliol i agost l'accés motoritzat a les gorgues, que cada estiu reben una afluència massiva de banyistes, i ha habilitat un aparcament gratuït amb capacitat per a 30 places a la part baixa. Des d'allà es pot resseguir el camí a peu o en bicicleta.

El bany està autoritzat, però des de l'Ajuntament han constatat que els visitants s'han començat a reduir perquè no tothom està disposat a arribar-hi a peu. L'Ajuntament fa temps que intenta posar ordre a les gorgues i l'any passat ja va contractar un vigilant.

L'accés motoritzat a la pista forestal que connecta Albanyà amb les basses naturals del riu Muga està prohibit aquests mesos de juliol i agost, entre les nou del matí i les set del vespre. Hi ha dues educadores ambientals que s'encarreguen de controlar que els visitants compleixen les restriccions i que només creuen la pista forestal ciclistes, vianants o persones autoritzades.

La mesura és una prova pilot que ja es volia impulsar l'any passat i s'emmarca en els diversos intents de l'Ajuntament per combatre la massificació de les gorgues. El camí que hi arriba és de fàcil accés i això atreia un ampli públic, entre el qual hi havia famílies equipades amb neveres disposades a passar-hi tota la jornada.

Segons ha explicat l'alcalde d'Albanyà, Joan Fàbregas, el tancament també busca reduir el risc d'incendi i promoure el respecte per la natura, així com incentivar l'esport a peu i amb bicicleta. «Hem guanyat molt amb civisme i l'aforament està molt controlat», remarca Fàbregas. A més, també considera que l'adequació de l'aparcament a un quilòmetre i mig de distància de les gorgues de la Molina també actua com element dissuasiu perquè molts dels visitants no estan disposats a caminar per arribar-hi.



Contra els robatoris

D'altra banda, la mesura també vol evitar robatoris, segons ha detallat l'alcalde, i és que l'any passat es van produir diversos furts a l'interior de vehicles estacionats als marges propers a les gorgues. La restricció ha estat consensuada amb Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Seprona de la Guàrdia Civil i el Consorci de l'Alta Garrotxa.

L'accés està restringit a excepció de les persones autoritzades, entre les quals hi ha veïns, propietaris o residents de segones residències, persones que hi desenvolupin activitats ramaderes, forestals o agrícoles, gestió d'àrees de caça o manteniment dels refugis de muntanya.

El punt on s'ha tancat es troba un cop passat el càmping Bassegoda Park i en la pista forestal que connecta amb Bassegoda, Lliurona i l'Hostal de la Muga, una zona inclosa dins l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa.