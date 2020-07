La Ruta de les Tapes de Roses, del 30 d'octubre al 8 de novembre

Les noves dates de celebració han estat decidides durant les reunions realitzades entre el Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses i el sector de la restauració per fer front a la pandèmia de la Covid-19 i reactivar l'activitat econòmica a la població.

Un cop realitzades les votacions per part de tots els restauradors inscrits a la campanya, les dates escollides per majoria per a la realització de la Ruta de les Tapes 2020 han estat del 30 d'octubre al 8 de novembre. D'altra banda, s'obrirà un nou termini d'inscripcions per a aquells establiments encara no adherits a la campanya que hi vulguin participar, entre el 24 d'agost i el 4 de setembre.

S'arribarà així a la cinquena edició d'aquesta exitosa campanya en què sector públic i privat tornen a col·laborar per donar a conèixer la riquesa culinària del municipi i la producció enològica de la DO Empordà. La Ruta de les Tapes permet a vilatans i visitants gaudir durant 10 dies d'un interessant circuit gastronòmic, tot degustant les tapes i especialitats que ofereixen els restauradors, acompanyades amb una copa de vi.

Amb cada nova edició, el nombre d'establiments adherits a la campanya no ha deixat de créixer, passant dels 25 establiments durant 2016, als 92 d'enguany. Paral·lelament, el nombre de persones que es donen cita en aquesta festa gastronòmica ha viscut també un augment continuat, arribant-se a les 193.000 tapes servides durant l'edició del passat any.