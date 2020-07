Creu Roja distribueix 2.800 quilos d'aliments a 200 famílies de Figueres i Girona

Creu Roja distribuirà durant els pròxims mesos 2.808 quilos d'aliments a favor de 200 famílies en dificultat social, gràcies a la campanya #QuilosdeSolidaritat.

L'objectiu de la iniciativa #QuilosdeSolidaritat, celebrada del 25 al 28 de juny als hipermercats Carrefour de Girona i Figueres i en la qual van col·laborar 20 persones voluntàries de Creu Roja dins del seu Pla Creu Roja RESPON enfront de la COVID-19, no només consistia a aconseguir la quantitat més gran d'aliments possible per pal·liar la situació d'emergència dels més afectats per la crisi econòmica de la Covid-19. També pretenia, a través de les emissores de la SER i els seus professionals, visibilitzar la difícil situació a la qual s'enfronten milers de famílies al nostre país i fomentar la participació entre els seus oients.

Aquesta campanya, desenvolupada per Cadena SER, Els40 i Cadena Dial juntament amb Fundació Solidaritat Carrefour i Creu Roja, ha aconseguit recollir un total d'1.139.000 quilos d'aliments a favor de més de 14.200 famílies en situació de vulnerabilitat a l'estat espanyol.

Una quantitat que contempla els 100.000 quilos d'aliments donats directament per Carrefour i la seva Fundació per a l'arrencada de la campanya. Una aportació, que ve a reforçar el sostingut compromís de la companyia amb les persones més vulnerables i que durant aquesta pandèmia, i tan sols a través de la col·laboració amb Creu Roja, ha donat com a fruit l'assistència a més de 10.000 afectats/des de diferents zones d'Espanya.



Sobre la Creu Roja

La Creu Roja representa el major moviment humanitari, ciutadà i independent del món amb 155 anys col·laborant amb entitats públiques i privades perquè la humanitat i la dignitat arribi a totes les persones en qualsevol lloc i en tot moment i circumstàncies.

Des del començament de la crisi de la Covid-19, la Creu Roja està actuant en tots els països del món afectats, representant la major mobilització de recursos, capacitats i persones en la seva història en favor de les persones més vulnerables i la població general.

A Catalunya, la Creu Roja compta amb el suport social de més de 17.000 persones voluntàries i de més de 227.000 persones i empreses sòcies, mentre que a la resta de l'Estat, la Creu Roja aglutina més de 200.000 persones voluntàries i més de 1.400 punts d'atenció a tot el territori, que permeten atendre anualment a més de 4 milions de persones a nivell estatal, de les que més d'1,7 milions són ateses des de programes socials. A més, compta amb el suport de més d'1.360.000 socis, empreses i aliats.

La Creu Roja pertany al Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, present a 192 països i actua sempre sota set principis fonamentals: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat.