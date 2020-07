Unió de Pagesos alerta del mínim històric en la collita d'ordi a comarques gironines

Unió de Pagesos alerta que la producció d'ordi d'enguany esdevindrà un nou mínim històric de producció en el conreu d'ordi a les comarques gironines i d'un molt mal any per a la collita de blat de qualitat, destinat al consum humà, fruit d'una primavera sorprenentment plujosa i per la qual el conreu mediterrani del cereal no hi està adaptat, sumat a un increment dels danys per senglar.

Per a les 19.200 hectàrees sembrades d'ordi a les comarques de Girona, s'espera una de les pitjors collites que hi ha hagut en molt de temps, amb una producció molt inferior a la de l'any 2017, per posar com a referència la darrera mal anyada que s'ha patit. En la collita 2017, a Girona es van produir 56.322 tones d'ordi, unes 15.000 tones menys que la mitjana dels darrers cinc anys (que és de 71.520 tones). Enguany, amb 425 hectàrees menys de sembra respecte del 2017, els rendiments que estan obtenint els cerealistes gironins són d'entre 1.000 i 2.500 kg per hectàrea, quan la mitjana del rendiment és de 4.000 kg/ha. Això suposa una pèrdua de producció superior al 50% de la mitjana dels darrers cinc anys.

A més a més, els pocs quilos produïts presenten uns nivells de proteïna excessivament baixos i també alguns presenten problemes d'excessiva humitat del gra, cosa que comporta una pèrdua de qualitat que repercuteix en els ingressos obtinguts per la collita.

Així mateix, molts dels productors que davant la situació van optar per ressembrar la parcel·la amb blat de moro també han vist com els aiguats malmetien la sembra, a causa dels entollaments que s'han prolongat molt més de l'habitual. Alguns productors han arribat a ressembrar fins a tres cops la parcel·la, cosa que ha incrementat el cost.

Respecte al blat, ha estat molt malt any per a la pagesia del sector que havia optat per diferenciar la seva producció apostant per la producció de qualitat destinada al consum humà, per exemple sota les marques de pa "És farina de Girona" i "Pa de Tramuntana", atès que l'elevada humitat ha fet que el gra germinés, cosa que obliga a modificar la destinació cap a la producció de pinso, enlloc de cap a la producció d'elaborats destinats al consum humà, pa, pizzes, etcètera. No obstant això, la producció global de blat a Girona presenta una menor pèrdua de producció, valorada en un 30% de la collita mitjana, en els darrers 5 anys, i que indica una producció de blat total a Girona de 43.653 tones de mitjana, respecte les poc més de 30.500 tones estimades per aquest 2020.

Unió de Pagesos està efectuant una recopilació de dades, també en altres territoris, on es preveu, també, un fort descens de la producció, respecte les previsions inicials indicades pel sindicat el passat 12 de maig. Ara que ja s'ha iniciat del tot la collita en els diferents territoris i es pot disposar de dades reals, per tal de sol·licitar mesures fiscals i financeres, per a aquelles explotacions agràries professional més afectades per les excepcionals adversitats climàtiques d'aquesta primavera atípica, per un clima mediterrani, ja que amb la pluja registrada ha duplicat la mitjana climàtica de Girona, excepte la part del Cap de Creus, tal com indica l'avanç del butlletí del juny del servei meteorològic de Catalunya.