Peralada reforça els senyals del camí de Sant Jaume com a atractiu turístic

L'Ajuntament de Peralada està reforçant la senyalització del camí de Sant Jaume, al seu pas pel municipi. D'aquesta manera, s'estan instal·lant una dotzena de noves rajoles que marcaran la ruta als pelegrins que transiten la vila i realitzen aquest itinerari. Les rajoles, situades als carrers del nucli urbà peraladenc, contenen el pictograma característic de Sant Jaume, que és la petxina, i s'han obtingut gràcies a la col·laboració de l'Associació Gerunda Amics dels Camins de Sant Jaume, entitat que vetlla per la promoció i la informació dels Camins de Sant Jaume de Catalunya.

Aquesta associació ha iniciat aquest projecte a fi de recuperar i senyalitzar les dues vies que transcorren per la vila de Peralada: el Camí de Rodes, que ve del Monestir de Sant Pere de Rodes, i la Via Heràclea, una de les entrades del Camí de Sant Jaume des de França i procedent d'Europa. L'Ajuntament de Peralada i l'Associació Gerunda estan treballant, també, per senyalitzar ben aviat, els camins de l'entorn del terme del municpi per on transiten ambdues rutes.

El responsable de l'Àrea de Cultura, Comunicació i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Peralada, el regidor Miquel Brugat, ha explicat que, amb "aquesta intervenció, es vol facilitar el pas dels pelegrins per la vila. Però és un projecte que també té un vessant de promoció turística del patrimoni cultural i natural i deels serveis de la vila".