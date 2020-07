El parc aquàtic Aquabrava reobre amb importants mesures sanitàries

El parc aquàtic de Roses, Aquabrava, va obrir les portes més de dues setmanes després de la data habitual. Això sí, ho ha fet seguint les mesures sanitàries recomanades; senyals a terra i cartells per mantenir la distància de seguretat en tot el parc, dispensadors de gel hidroalcohòlic i recomanacions per clients a la web. Algunes de les atraccions del parc són en grup, i amb la nova normalitat, els usuaris poden escollir si comparteixen inflables amb altres grups.

Fins ara, no hi ha hagut evidències científiques que la Covid pugui transmetre's a través de l'aigua clorada, i des de les administracions i autoritats s'assenyala a la distància social com a mesura més efectiva en aquests espais i atraccions. Tots els recursos econòmics necessaris per aplicar les mesures, segons el parc, han sigut autofinançats i no han demanat ajudes a les administracions.

El parc cada any inverteix en alguna renovació. Més enllà de la inversió en l'aplicació de les mesures per prevenir la Covid, han renovat els sanitaris de la zona dels restaurants i han realitzat una reconversió total de l'estil de la piscina Aquaroc. Les oficines i taquilles i la zona d'entrada dels clients també són molt recents, i el darrer any també van invertir en la reforma de l'Splash, la piscina que rep les atraccions Río Danube, Río Bravo, Río Grande, Colorado i Missisipi.

La zona de restauració Burguer ha sigut decorada per l'artista local Diana Taubin, convertint tota la façana en una autèntica selva tropical, molt integrada en l'entorn.