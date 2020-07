L'Institut Olivar Gran de Figueres renova els membres de l'equip directiu

L'1 de juliol s'ha formalitzat la presa de possessió del càrrec dels nous membres que conformen l'equip directiu de l'Institut Olivar Gran de Figueres. La direcció del centre està formada, a partir d'ara, per Francesc Xavier Prats Ros, com a director; Anna Vázquez Cabezas, com a cap d'estudis de Secundària i Batxillerat; Ramon Ferrer Noguer, com a cap d'estudis de Formació Professional; Ester Casals Clapera, com a coordinadora pedagògica, i Anna Duran Marín, que ocupa la secretaria.

La línia pedagògica del centre figuerenc serà «continuista» respecte a l'anterior direcció, segons han informat els integrants de l'actual equip. Cal destacar com a novetat per al pròxim curs 2020-2021, l'ús de llibres digitals a tots els nivells educatius que s'imparteixen al centre (ESO, Batxillerat, Batxibac, Cicle Formatiu (CF) de Grau Mitjà de Cuina i Gastronomia, de Serveis en Restauració i de Forneria, Pastisseria i Confiteria, i CF de Grau Superior de Direcció en Cuina).

Aquesta és una de les decisions que s'han pres des del centre arran de la situació excepcional que estem vivint a conseqüència de l'emergència sanitària de la Covid-19. El nou equip directiu ha informat que encara aquesta nova etapa «amb molta il·lusió i molts projectes, malgrat la incertesa del moment que estem vivint actualment».

L'Institut Olivar Gran es troba a l'avinguda Maria Àngels Anglada, números 11 i 15 de Figueres.