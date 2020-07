L'associació de comerciants de Castelló fa una campanya amb regals i descomptes

L'Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d'Empúries i Empuriabrava no descansa. Després de publicar un vídeo promocional del municipi i els seus establiments, ara llancen la campanya «descomptes encadenats», amb l'objectiu de promocionar-se entre els clients d'altres establiments. L'acció, d'origen italià i proposada per una de les sòcies, tracta d'uns 500 fullets amb 32 promocions i descomptes, dels 32 negocis que han decidit adherir-se a la campanya. Per obtenir un fullet, cal haver consumit en un dels comerços o empreses associats.

«Els meus clients coneixeran altres negocis, i els dels altres em coneixeran a mi», explica la presidenta dels comerciants, Carla Güibas. «Tenim pocs recursos econòmics, i aquesta és una manera d'innovar i promocionar-nos entre nosaltres», afegeix. Una iniciativa promocional prevista fins al 31 de desembre. L'entitat també ha iniciat uns sortejos quinzenals de pacs regals. Vint-i-cinc negocis s'han adherit a l'acció, on cada quinze dies, tres associats donen algun dels seus serveis o productes.

L'entitat també ha publicat un vídeo per «reconèixer l'esforç i la dedicació» dels establiments i «donar a conèixer la riquesa que tenim, pel que fa a la part comercial i empresarial, i on se suma la part cultural, els Aiguamolls i Empuriabrava amb els canals i les platges».

L'autor de l'audiovisual és el director castelloní Sergi Arnau, i ha comptat amb la col·laboració de Gerard Ripoll per a la música, i el conegut actor de doblatge Joan Massotkleiner, per a la veu on off.

Aquest diumenge, la Fira mercat de Brocanters ha celebrat un any. Güibas ha valorat positivament aquesta activitat i ha recordat que «es va consolidar ràpidament». La peculiaritat d'aquest mercat, segons els comerciants, és que «normalment es fan als afores dels municipis i nosaltres vam optar perquè fos al centre, al costat de la basílica, i per a professionals del sector, amb llicència de paradistes, no per a la gent que tingui coses de segona mà», i això fa que quan hi ha mercat de brocanters «es nota molt l'afluència de gent als negocis del centre. Hi ha molt intercanvi, i aconseguim dinamitzar que és el nostre objectiu principal» afirma Güibas.

En un any i mig des de la seva reactivació, l'entitat ha aconseguit un centenar de socis i té expectatives de creixement molt positives. Per a Güibas, la clau de l'èxit és que «intentem estar al costat dels empresaris i de la població». A més, creu que «estem creant el concepte d'associació, on amb l'aportació de cada soci anem donant vida, com en el cas del local actual».