L'Ajuntament de Roses aprova donar suport als caçadors davant les noves sancions

L'Associació Esportiva de Caçadors de Roses va intervenir en el darrer ple municipal per presentar una moció de «suport, protecció i difusió a la caça», amb la qual va obtenir una àmplia resposta positiva entre els regidors del consistori rosinc. «A instàncies de la Federació Catalana de Caça, demanem reconeixement i el suport de tots els pobles de Catalunya», va explicar el president, José María Fernández.

«La caça està sent objecte de nombrosos atacs i crítiques destructives per part d'associacions ecologistes, animalistes i determinats col·lectius que persegueixen la prohibició d'aquesta activitat, circumstància que comportaria greus perjudicis econòmics, socials i a la biodiversitat», segons manifesten els caçadors en la moció presentada.

Èric Fortiana, vicepresident de l'entitat de caçadors rosinca, explica que «estem amb armes caigudes –en vaga– perquè ens han aplicat un augment de les sancions», i afegeix que amb aquesta moció, promoguda per la Federació de caça, volen que les administracions locals «mostrin el seu suport a la caça per fer pressió contra les noves sancions». Fortiana lamenta que «a més dels atacs dels animalistes, ara les sancions han augmentat exponencialment, quan els ajuntaments reconeixen que som necessaris».

La vaga dels caçadors arriba en un moment en què també ha augmentat la població de porc senglar, tot i que Fortiana manté que tornaran a l'activitat «per evitar danys a l'agricultura, per defensar les collites, perquè mai hem deixat de banda els agricultors. Però si no s'arreglen les sancions, tornarem a parar al setembre». De tota manera, l'entitat es mostra molt agraïda pel suport obtingut per part de l'Ajuntament.



Els animalistes, sorpresos

L'Associació Girona Animalista, per la seva banda, ha rebut l'aprovació de la moció de suport amb sorpresa, i acusen els polítics de «no haver tingut la valentia de fer el vot en contra».

Per als animalistes, donar suport i fomentar la caça, «no té cabuda dins una societat moderna i civilitzada on les plagues es poden controlar d'altres maneres ètiques, responsables i mediambientalment sostenibles».