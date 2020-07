Front comú per reclamar que es reobrin consultoris

Els ajuntaments de Ventalló, Viladamat i Bellcaire d'Empordà han exercit un front comú per adreçar-se al Departament de Salut de la Generalitat per a la reobertura dels dispensaris mèdics locals, que depenen del Centre d'Atenció Primària (CAP) de l'Escala. «A principis de juny, ens van dir que, per raons sanitàries, els dispensaris no es podrien obrir, però la nostra sorpresa va ser quan van reobrir el de Sant Pere Pescador, per raons estratègiques, per la redistribució de la zona», explica l'alcaldessa de Ventalló, Remei Costa.

Els tres municipis no creuen acceptable la situació actual, en la qual la ciutadania pot anar als bars, restaurants, discoteques o a les grans superfícies i, en canvi, no pugui anar presencialment, amb normalitat, al consultori del seu municipi o al CAP. «Exigim, per tant, a la Conselleria de Salut la recuperació de serveis assistencials presencials a tots els CAP i la reobertura immediata de la totalitat dels consultoris locals en els municipis de les comarques gironines. Emplacem, també, al conjunt d'ajuntaments i grups municipals, independentment del seu color polític, a sumar-se a aquesta demanda de reobertura de consultoris i recuperació de serveis als CAP d'arreu de la demarcació», diu el comunicat que van elaborar la setmana passada.

Els consistoris també indiquen que, en l'àmbit de l'atenció sanitària, «aquesta represa està essent molt parcial», ja que hi ha CAP que han anat recuperant tots els serveis, d'altres que han reobert només amb atenció presencial molt limitada i sempre prèvia atenció telefònica o telemàtica i, en molts municipis, els consultoris locals segueixen tancats, sense cap mena d'activitat i sent els seus usuaris redirigits a les ABS de referència situades en altres municipis.



La gent gran

Remei Costa sosté que «ens hem de distanciar, però, agrupant a tothom a l'Escala, no sembla una manera de distanciar la gent. Hi ha persones grans que necessiten el suport psicològic del metge de capçalera i, a vegades, cura mals físics i altres coses, com la solitud. M'ha semblat una crueltat, deixar aquesta gent desatesa durant tants mesos».

El rebrot, que molts professionals sanitaris vaticinen que arribarà properament, desespera als responsables municipals. «Sabem que serà un any difícil, però les normes sanitàries són iguals per a tothom», apunta Costa, la qual manifesta que «els metges, durant la pandèmia, s'ho han passat malament, però la gent gran, sense ajut familiar, també. Són molts mesos sense aquest dispensari obert».