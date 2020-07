Figueres obre la convocatòria per a ajuts a estudiants per a l'adquisició d'abonaments amb transport públic

L'Ajuntament de Figueres obre la convocatòria per als ajuts a estudiants per a l'adquisició d'abonaments amb transport públic. Aquesta convocatòria està específicament destinada a ajudar econòmicament aquells estudiants que agafin cada dia mitjans de transport públics per a desplaçar-se als centres formatius on s'imparteixen els estudis als quals estan matriculats.

Aquests son els requisits per accedir-hi:



Ser estudiant universitari o cursar cicles formatiu de grau mig o superior,

Estar empadronat a Figueres i tenir entre 16 i 25 anys,

Estar matriculat de com a mínim 45 crèdits o d'un 75% de la càrrega lectiva,

Desplaçar-se cada dia amb transport públic per anar i venir de la població on es cursa els estudis.

L'Ajuntament de Figueres donarà ajudes per un valor màxim del 40% de l'import dels abonaments. Del 13 de juliol al 14 d'agost de 2020 s'obrirà un termini de presentació de sol·licituds. Caldrà presentar-les a l'OMAC (avinguda Salvador Dalí, 107) o per registre telemàtic.

Les sol·licituds hauran d'incloure còpia dels abonaments, un volant d'empadronament (on consti que estàs empadronat a Figueres com a mínim des de gener de 2018), fotocòpia del DNI, còpia del full de matrícula que acrediti el mínim de 45 crèdits i full de dades bancàries.

El regidor d'Educació, Josep Alegrí, explica que "amb aquestes ajudes es vol facilitar als estudiants de Figueres la mobilitat per a la realització d'estudis que es fan fora de la ciutat. És una aposta per ajudar als joves a seguir formant-se educativament".