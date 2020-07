La Rambla de Figueres, sense trànsit els caps de setmana entre el 17 de juliol i el 13 de setembre

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, han anunciat aquest dilluns que l'entorn de la Rambla estarà tancada al trànsit de vehicles entre el 17 de juliol i el 13 de setembre, tots els caps de setmana des de divendres a primera hora de la tarda fins diumenge a la nit. D'aquesta manera l'Ajuntament vol potenciar aquest espai com a lloc de pas i lleure dels vianants en plena temporada turística i per a millorar la separació entre la gent al cor de la ciutat. "La voluntat no és complicar, sino de facilitar la distància de seguretat", ha dit l'alcaldessa.

Els vehicles només podran circular pels carrers que envolten el passeig entre les nou de la nit i les nou del matí dels dies esmentats. L'alcaldessa Lladó considera que amb el tancament s'aconseguirà "dinamitzar l'activitat comercial, gastronòmica i comercial de la ciutat durant el cap de setmana i d'aquesta manera, potenciar l'activitat econòmica en el període més turístic de la ciutat". El tancament estarà anunciat amb panells informatius des de diferents punts de la ciutat que convergeixen a la Rambla. La parada de taxis es reubicarà a la pujada del Castell.