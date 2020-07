El govern figuerenc valora crear un mapa acústic per ampliar l'horari de terrasses

L'Ajuntament de Figueres es planteja fer un mapa acústic de la ciutat de cara a l'any vinent per valorar l'opció d'ampliar l'horari de terrasses segons la seva ubicació. Així ho ha explicat el vicealcalde de la ciutat, Pere Casellas, al plenari celebrat aquest dilluns 6 de juliol, donant resposta a una pregunta que ha plantejat el portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef. "Molta gent ens demana si poguéssim flexibilitzar els horaris de les terrasses", ha informat Masquef al plenari i ha demanat al govern plantejar-se "almenys retardar-ho una hora o hora i mitja perquè els bars puguin fer més caixa i compensar les pèrdues que han tingut".

Casellas considera que "de cap de les maneres" serien compatible aquesta mesura amb el fet de garantir el descans dels veïns però ha indicat que no descarten la possibilitat de fer un mapa acústic "que hauríem de treballar perquè a partir de l'any que ve es pugui posar en pràctica". Es tractaria d'una eina que tindria en compte la mobilitat i la ubicació de les zones on habita més població per tal de garantir el dret a descans dels veïns.

El vicealcalde ha recordat que per tal de pal·liar els efectes de la crisi al sector, des del govern han permès l'ampliació de les terrasses i la ponderació de les taxes d'ocupació de via pública. A més, ha dit que s'ha permès als locals tancar fins a mitja hora més tard "per recollir". D'aquesta manera, les vigílies de festius es permeten que estiguin oberts fins a dos quarts d'una de la nit, "però no s'haurien d'agafar comandes amb posterioritat de les 12", ha afegit.