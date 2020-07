La Fundació Salut Empordà participa en 9 estudis de recerca relacionats amb el coronavirus

Professionals de la Fundació Salut Empordà (FSE) participen en 9 estudis de recerca relacionats amb el coronavirus: 2 són treballs impulsats des de l'entitat i en els altres 7 s'hi participa directament en col·laboració amb altres centres, en alguns casos a proposta de societats científiques.

Un dels estudis propis està liderat per la metgessa pediatra Núria Roig i busca comprovar si el brot contagiós que es va produir a principi d'any entre alumnes i docents d'una escola rural de l'Alt Empordà va ser coronavirus o una simple grip. Els resultats preliminars són molt interessants: tot i que l'estudi serològic descarta que fos un brot de la Covid-19, en alguns casos els afectats tenien símptomes que fins ara es consideraven clars d'aquesta malaltia, com és la pèrdua del gust o l'olfacte. Això evidencia que el diagnòstic de certesa d'infecció per coronavirus encara és més complicat del que es pensava i farien falta tests per diferenciar-ho en tots els casos.

Juntament amb els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), la FSE duu a terme dos treballs. Un és iniciativa de la infermera d'Urgències de l'Hospital de Figueres Aurora Fontova per conèixer quina afectació ha tingut la Covid-19 en l'estat de salut actual dels professionals sanitaris que van patir la malaltia. I l'altre, encapçalat pel SSIBE, té com a objectiu conèixer la prevalença de la infecció per SARS-CoV-2 entre els treballadors d'ambdues institucions.

Un tercer treball proposat per la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària consisteix en un assaig clínic a nivell estatal amb l'objectiu de valorar la utilitat de la hidroxicloroquina en la prevenció de la Covid-19 en els professionals sanitaris exposats.

Per la seva banda, dues metgesses del servei de Neurologia de l'Hospital de Figueres participen en dues recerques més: Olga Carmona en com afecta la Covid-19 als pacients amb esclerosis múltiple i com responen a la malaltia (promogut per l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida), i Cecile Van Eendenburg, en si el fet de tenir coronavirus empitjora el pronòstic de l'ictus isquèmic agut (impulsat per l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau).

Els metges de malalties infeccioses, Sònia Vega i Josep Cucurull, col·laboren en dos estudis de la Fundación SEIMC-GESIDA: un de caràcter epidemiològic i un de comparatiu entre persones amb i sense la infecció pel VIH i la seva resposta davant la Covid-19, respectivament.

Finalment, el servei de Farmàcia de la FSE col·labora amb el Registro Español de Resultados de Farmacoterapia frente a Covid-19 promogut per la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, per conèixer l'efectivitat de la farmacoteràpia que s'ha fet servir en els tractaments dels casos d'infecció per coronavirus que han requerit ingrés hospitalari durant aquesta pandèmia.

A més d'aquests estudis de recerca, aquests mesos els professionals juntament amb empreses locals han desenvolupat prototips de peces per a donar resposta a les noves necessitats generades per la Covid-19. Així, s'ha creat un prototip de suport respiratori amb una nova aplicació de nebulització per a pacients de coronavirus i s'han dissenyat pantalles de protecció ocular i facial i vàlvules per a respiració, entre d'altres.