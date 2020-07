Figueres demana una pròrroga de quatre anys com a municipi turístic

L'Ajuntament de Figueres demanarà a la Direcció General de Comerç de la Generalitat que prorrogui quatre anys més la qualificació de municipi turístic que té la ciutat des del 2012 al centre, una mesura que permet l'obertura comercial en diumenges i festius. L'agost del 2019, el govern quadripartit va decidir aturar la petició d'ampliar-ho a la zona de Vilatenim, impulsada per l'anterior govern, i va deixar sobre la taula «un pla d'accions amb l'objectiu de fer que funcioni» al centre de la ciutat abans que finalitzés aquest any. Ara, asseguren que s'ha consensuat la mesura amb Comerç Figueres Associació. «Cal que potenciem el centre comercial a l'aire lliure més gran de Catalunya», ha declarat l'alcaldessa, Agnès Lladó.

L'any passat, l'anterior govern va aprovar sol·licitar l'ampliació de la declaració de zona turística a tota la ciutat, incloent-hi la zona de Vilatenim, i els grups de l'oposició, que ara estan al govern municipal, es van mostrar contraris a la mesura. Així ho han recordat els dos grups de l'oposició en el ple del 6 de juliol: «És lamentable l'escarni públic que vam patir l'any passat, instigat per vostès», ha instat el portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, i hi ha afegit: «Esperem que rectifiquin i ampliïn a tota la ciutat». El regidor de l'equip de govern Jesús Quiroga ha respost, en aquest sentit, que «construir un model als afores de la ciutat, de grans superfícies, explotant els treballadors i degradant els centres de les ciutats, no és el nostre model».

En el ple, el consistori ha aprovat per unanimitat ampliar 150.000 euros la partida Ajuts acolliment d'urgències i ajuts manteniment d'habitatge, deixant-la amb 191.000 euros. Diners que es traspassen de partides que tindran menys o cap cost respecte al pressupostat, com és el cas de serveis tècnics de teatre; el Festival Còmic; l'Embarracat o la conservació i reparació de les escoles.

També s'ha aprovat per unanimitat atorgar 8.000 euros per a subvencions a entitats ambientalistes i animalistes de la ciutat.