El Departament d'Agricultura presenta un espot publicitari de promoció de les activitats marítimes durant la temporada turística

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha presentat aquest matí, al Far de Sant Sebastià, una campanya digital per a promoure les activitats nàutiques durant la temporada turística, que s'emmarca en la campanya per incentivar el turisme de proximitat Catalunya és casa teva.

La campanya de foment per a promoure les activitats nàutiques es posa en marxa avui dilluns 6 de juliol i s'estendrà durant la primera quinzena d'aquest mes en mitjans de comunicació digitals i xarxes socials. Amb el lema Benvinguts al mar de Catalunya, l'espot convida a gaudir de les activitats nàutiques durant aquests mesos d'estiu.

750.000 euros per als Centres d'Activitats Marítimes

Aquest anunci s'emmarca en el conjunt de mesures urgents, valorades en 3,3MEUR, que el Govern va aprovar fa un mes amb l'objectiu de reactivar l'economia del sector marítim. Aquestes mesures -ha explicat la consellera- "inclouen per primera vegada, una subvenció adreçada als centres d'activitats marítimes, valorada en 750.000 euros". I ha avançat que la convocatòria d'ajuts, que s'està preparant, està prevista per a finals de mes de juliol per compensar les despeses de manteniment de les empreses i les tasques d'adequació a la situació del COVID-19.

Teresa Jordà ha explicat que el sector maritimorecreatiu ha patit una paràlisi total des de l'esclat de la COVID-19 i a hores d'ara els pronòstics sobre la seva evolució són incerts davant les greus afectacions al lleure i el turisme.

Davant d'aquesta situació, el Departament d'Agricultura va aprovar una línia d'ajuts destinada als operadors de Centres d'Activitats Marítimes afectats per la davallada d'activitat a causa de la incidència de la COVID-19. Aquest tipologia d'ajut és la primera vegada que es convoca. La convocatòria, adreçada a les empreses actives del Registre Oficial de Centres d'Activitat Marítima de Catalunya (centres nàutics, centres d'immersió i acadèmies nàutiques), estarà dotada amb 750.000 €, finançats íntegrament amb fons propis (línia no elegible pel FEMP). Es preveu que doni lloc a 350 operacions.

En el decurs de l'acte, també s'ha informat al sector sobre una altra de les accions que s'han engegat, que correspon a la guia i l'assessorament personalitzat a empreses per a la prevenció de riscos i millora de la seguretat en els centres davant de la Covid-19 i altres aspectes rellevants, com la borsa de treball que s'està impulsant per garantir que els centres de busseig disposin de personal qualificat.

La consellera Jordà ha explicat que "des del Departament, mitjançant l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, s'està treballant per mantenir uns centres amb tots els requisits de qualitat i atenció a l'usuari".

Amb aquests ajuts i actuacions, el Departament d'Agricultura vol contribuir a implementar l'Estratègia Marítima de Catalunya 2030 (EMC), amb iniciatives i projectes que connectin les línies estratègiques d'actuació (LEAS) de l'Estratègia amb els ciutadans i el territori, fomentant un desenvolupament sostenible i respectuós amb l'ús de la mar, la creació i el manteniment d'ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i un marc de governança innovador que en garanteixi l'operativitat.