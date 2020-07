Catalunya va tenir el primer trimestre 5,8 demandes de separació i divorci per cada 10.000 habitants

Catalunya va tenir durant el primer trimestre d'aquest 2020 unes 5,8 demandes de dissolució matrimonial, divorcis i separacions, per cada 10.000 habitants, una dècima més que la mitjana espanyola, tenint en compte que l'estadística es va tancar el 14 de març a causa del coronavirus. Les separacions no consensuades van ser 49, un 40% menys que en el mateix primer trimestre del 2019, mentre que les separacions consensuades van baixar un 43%, fins a les 99. Els divorcis no consensuats van baixar un 21,6%, fins els 1.292, mentre que els divorcis consensuats es van quedar en 2.779, un 11,8%.

Segons dades del Consell General del Poder Judicial, les ruptures de parelles de fet estables van pujar un 97%, un 100% les consensuades, fins a 42, i un 91% les no consensuades, fins les 23. Pel que fa a la guàrdia i custòdia de menors, es van fer 916 modificacions consensuades, un 15% menys, i 910 no consensuades, un 19% menys.