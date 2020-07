Una de les pitjors espècies invasores del Mediterrani arriba al Cap de Creus

L'alga creix sobre roques, posidònia o gorgònies, cobrint i matant les espècies que hi viuen.

L'alga Caulerpa cylindracea arriba al Parc Natural de Cap de Creus. Segons ha informat el propi parc, «és una de les pitjors espècies invasores del Mediterrani perquè creix sobre roques, posidònia o gorgònies, cobrint i matant les espècies que hi viuen».

El web oficial dels Parcs Naturals de Catalunya informa que la Caulerpa cylindracea és una alga australiana que es va detectar per primera vegada a Tunis el 1926 i a partir de 1990 ha tingut una ràpida expansió pel Mediterrani. És una alga verda que creix arran de terra formant estolons i que té unes estructures verticals de 10-20 cm en forma de petites vesícules; pot viure dels 0 als 60 m de profunditat.

«És perillosa per als ecosistemes que envaeix, ja que creix sobre diversos substrats, com les roques, posidònia o gorgònies, cobrint i matant les espècies que hi viuen i modificant les condicions físiques i químiques del medi. Es considera una de les pitjors espècies invasores del Mediterrani perquè pot alterar les condicions físiques, químiques i biològiques del medi», alerten des del Parc Natural de Cap de Creus.

Un cop establerta, l'eradicació d'aquesta alga és gairebé impossible, però sí que es pot actuar fent el seguiment i informant de la seva presència, i evitar la seva propagació a través de les àncores d'embarcacions, estris de pesca o qualsevol altra activitat humana. Per aquest motiu, al Parc Natural de Cap de Creus s'han instal·lat boies que indiquen la presència de Caulerpa cylindracea, on no es pot pescar ni fondejar, i evitar al màxim el trepig.