El mercat dels diumenges de la Jonquera recupera la ubicació habitual

El mercat dels diumenges de la Jonquera recupera, aques 5 de juliol, la ubicació habitual, després que l'Ajuntament ha comunicat que s'han aixecat les restriccions per l'emergència sanitàries de Covid-19. Aquest mercat es fa tots els diumenges, amb un nombre de parades aproximat de 25, des de les 6 del matí fins a les tres de la tarda. El seu emplaçament es troba al carrer Jesús Mercader i al carrer del Pont.

Pel que fa a les mesures de prevenció que s'han de seguir complint, l'Ajuntament informa que l'ús de la mascareta és obligatori tant per a marxants com per a clients i les parades disposen de gel hidroalcohòlic i guants. A més, és imprescindible mantenir la distància social.