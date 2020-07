El fortianenc Miquel Ruiz publica un llibre solidari per recaptar fons per Libèria

La Coordinadora d'ONG Solidàries s'ha fet ressò del darrer llibre del fotoperiodista fortianenc Miquel Ruiz, un llibre que recull una selecció d'imatges que va capturar amb la seva càmera el maig del 2008, durant "un viatge a l'epicentre del país amb més malària de l'Àfrica". Miquel Ruiz, en representació de Fotògrafs per la Pau, va viatjar a Libèria per repartir medicines i material sanitari.

El llibre recull anècdotes i històries, com la invitació que va rebre Miquel Ruiz per fotografiar el part d'una dona que, acompanyada de la seva filla de 3 anys, havia trencat aigües en unes instal·lacions humils de Cheboken, un poblat del comptat de River Gee, fins on s'havia desplaçat la comitiva per dur-hi medicaments. L'anècdota: el nen nascut, que aquest 22 de maig ha fet dotze anys, es diu Miquel.

El llibre fotogràfic de Miquel Ruiz es pot descarregar gratuïtament al web de la Coordinadora d'ONG Solidàries i s'anirà presentant, de manera presencial, en diversos municipis gironins amb l'objectiu també de recaptar fons solidaris que seran enviats a Libèria.