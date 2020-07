Els ajuts per rehabilitar i millorar l'estètica d'edificis de Roses ja es poden tramitar

Les persones interessades a concórrer en la convocatòria de subvencions de la campanya de millora del paisatge urbà "Roses posa't guapa" corresponent a l'any 2020, poden presentar les seves sol·licituds fins al proper 31 de juliol. Enguany, la quantitat total destinada a aquests ajuts pel consistori rosinc és de 110.000 €.

Tot i que inicialment el període de presentació de sol·licituds per a aquesta línia de subvencions estava previst entre l'1 d'abril i el 31 de maig, la suspensió de còmput de terminis administratius fixat a partir de la declaració de l'estat d'alarma ha motivat que el termini es traslladi de l'1 de juny (moment d'aixecament de la suspensió) al 31 de juliol. Tot i així, les sol·licituds que s'hagin pogut presentar des de l'1 d'abril, són igualment vàlides.



La campanya "Roses posa't guapa" està destinada a promoure la rehabilitació privada d'edificis amb incidència a l'interès públic, que suposin una millora del paisatge urbà i un embelliment de la vila. D'altra banda, fomenta el treball en el sector de la construcció, tot regenerant el parc immobiliari rosinc per millorar les condicions estètiques i de seguretat. Impulsada des de l'any 2013 per l'Ajuntament de Roses, aquesta línia de subvencions ha atorgat fins ara un import total de 315.030 €, al qual se suma aquest 2020 una partida de 110.000 €.



Concretament, els ajuts es destinen a subvencionar les rehabilitacions i restauracions de façanes principals i de parets mitgeres vistes que millorin el paisatge urbà, l'estètica i la seguretat dels edificis. Entre els projectes subvencionables es troben obres relatives a façanes (pintat, restauració i rehabilitació, adequació a la normativa vigent...) o a la millora dels acabats de les parets mitgeres, així com la retirada de tancaments, parabòliques, aires condicionats, etc, que hagin prescrit.



Poden optar a les subvencions persones, físiques o jurídiques, ja sigui en qualitat de propietaris o llogaters, així com les comunitats de propietaris. Les quanties de les subvencions s'estableixen en el 40% del pressupost de les intervencions, amb un límit màxim de subvenció per finca de 5.000 € i un mínim de 600 € (corresponent a un pressupost de 1.500,00 €).