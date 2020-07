L'Associació dels Guàrdies, Agents i Vigilants de Catalunya ha volgut enviar una salutació al conseller d'Interior, Miquel Buch, amb la imatge del «vehicle històric» de què disposen els Vigilants Municipals del municipi altempordanès de Portbou.





Avui els Guàrdies, Agents i Vigilants Municipals de CAT desitjem bon dia a @MiquelBuch des de PortBou, vehicle històric. pic.twitter.com/yHJLTemSno — Associació de Guàrdies, agents, Vig. Munic. CAT (@AsocGuardies) July 4, 2020

Els agents, guàrdies i vigilants municipals tenen atribuïdes les funcions de seguretat i ordre públic en municipis on no hi ha Policia Local. Portbou, igual que Vilafant, Peralada o el Port de la Selva, és una de les localitats de l'Alt Empordà que compta amb efectius d'aquest cos.