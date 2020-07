El castelloní Salvi Güell, escollit president de l'executiva comarcal d'ERC

La militància d'Esquerra Republicana de Catalunya de l'Alt Empordà ha escollit amb el 97,73% dels vots a l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, que liderarà la nova executiva comarcal formant tàndem amb Maria Josep Porta que ocuparà la secretaria general.



La nova comarcal, formada per 8 dones i 6 homes, es fixa com un dels grans objectius obtenir representació als 68 municipis que formen l'Alt Empordà amb un equip de persones format per militants, regidors a l'oposició i càrrecs amb responsabilitats a governs municipals.



El nou president de l'executiva de la comarca, Salvi Güell, ha començat el seu discurs durant el congrés celebrat a Castelló d'Empúries agraint la tasca feta durant els darrers 4 anys per l'anterior comarcal. L'objectiu que s'ha fixat la nova comarcal és esdevenir la primera força municipalista a les eleccions de 2023; donar suport i acompanyar a totes les seccions i grups municipals i supramunicipals tot garantint una gestió transparent i responsable i, tenint sempre present, l'objectiu de construir una República Catalana al servei de les persones, justa, feminista i sostenible.



Salvi ha destacat que formen un equip de persones "representatives i coneixedores" de la comarca: "Hi som per ajudar a la gent, que se senti republicana i d'esquerres, a trobar un espai a on vegin representades les seves idees i una manera de fer i on vegin defensats els seus valors". "Volem treballar per l'Alt Empordà i pels empordanesos que creuen en la igualtat d'oportunitats per a tothom i creuen que la República és la millor eina per a viure millor"; ha afegit.



Salvi ha manifestat que la comarca té "molts reptes" que van des de l'educació, socials, educatius, juvenils a ocupacionals o industrials entre altres: "Haurem donar a tots aquests reptes la gran importància que tenen si volem ajudar a fer que l'Alt Empordà recuperi posicions dins el rànquing de les comarques del nostre país."



"I ara mateix, que ens trobem dins una crisi sanitària, social i econòmica, hem de treballar per sortir-ne el millor possible i sense que paguin la factura social els mateixos de sempre", ha destacat el president de la federació comarcal d'Esquerra Republicana a l'Alt Empordà.



L'actual alcalde de Castelló d'Empúries ha recordat també que són la comarca del centre penitenciari de Puig de les Basses on està empresonada injustament la consellera Dolors Bassa. La presó , ha conclòs, "que ens recorda en cada moment que hem de lluitar per les nostres companyes i companys empresonats, exiliats i represaliats."

Salvi Güell , president i coordinació d'alcaldies.

, president i coordinació d'alcaldies. Maria Josep Porta , secretaria general.

, secretaria general. Guillem Cusí , secretaria d'organització.

, secretaria d'organització. Josep Llobet , secretaria de finances

, secretaria de finances Etna Estrems , secretaria d'imatge i comunicació i secretaria de la dona.

, secretaria d'imatge i comunicació i secretaria de la dona. Sergi Palomeras , secretaria de política municipal.

, secretaria de política municipal. Anna Massot , secretaria d'acció social, educació i sanitat.

, secretaria d'acció social, educació i sanitat. Mar León , seccretaria de transició ecològica

, seccretaria de transició ecològica Jordi Claparols , secretaria d'acció política i sectorial.

, secretaria d'acció política i sectorial. Xavi Camps , secretaria de promoció i turisme.

, secretaria de promoció i turisme. Joana Cobo , coordinació d'equips a l'oposició.

, coordinació d'equips a l'oposició. Mercè Bosch , enllaç amb la Federació regional i càrrecs supramunicipals.

, enllaç amb la Federació regional i càrrecs supramunicipals. Anna Pérez , secretaria de formació.

, secretaria de formació. Marina Gutés, vocal.

La nova executiva comarcal està formada per: