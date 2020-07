Obert l'accés a la Platja de Can Comas però amb el camí totalment inundat en el seu tram final

Aquest matí s'ha obert el portal que dóna accés a la platja de Can Comes de Castelló d'Empúries, dos dies més tard del que era previst -1 de juliol. La raó és que aquest camí es troba totalment inundat en el seu tram final, de manera que s'ha hagut de fer cartelleria específica i habilitar una zona d'aparcaments.

Amb tot, els que vulguin accedir a la platja hauran de deixar el seu vehicle en un espai ja senyalitzat a mig camí, i fer els darrers 1000 m caminant i amb la seguretat que s'hauran de mullar els peus. Això és així atès que per raó dels temporals d'aquest hivern i de les pluges d'aquestes darreres setmanes, el sistema hidrològic i llacunar de la Reserva Integral es troba saturat i molt més alt del que és habitual, de manera que ha negat per complert el darrer tram del camí de Can Comes i que ja enfila a la platja.

Des d'aquest Ajuntament i el mateix Parc Natural s'estarà pendent de com oscil·len els nivells d'aigua en els propers dies, de manera que quan el camí estigui eixut i sigui possible el pas dels vehicles, s'informarà oportunament i es permetrà l'accés amb cotxe fins la mateixa platja com ha estat habitual en els últims anys.