Una nova fase del Pla de Millora de Circulació de Roses reordena el sector de la Riera de la Cuana

L'Ajuntament de Roses segueix avançant en les fases d'implantació del Pla de Millora de la Circulació de Roses, ara amb la reordenació de la petita zona situada al nord de la Riera de la Cuana, actuació que afectarà tres espais: carrer de la Pedrera, avinguda de la Cuana (extrem nord) i carrer Puig Rom (extrem nord).

La nova ordenació, que s'està senyalitzant aquests dies i entrarà en funcionament la setmana que ve, suposarà disposar de fins a 150 places d'aparcament regulat, acabant així amb l'aparcament generalitzat a sobre de les voreres (una queixa recorrent dels veïns), que dificultava la mobilitat dels vianants.

En quant als sentits de circulació, es regulen també per tal d'evitar situacions en què es puguin trobar dos vehicles en sentits oposats, sense disposar del suficient espai per circular en les condicions de seguretat necessàries.



Millora gradual a tot Roses

El Pla de Millora de Circulació de Roses neix de la necessitat d'ordenació té per objectiu donar solucions a les problemàtiques que presenten diferents espais del municipi, on la circulació no està prou regulada o bé l'existent fins ara ha quedat obsoleta. Es tracta d'un projecte que s'anirà aplicant progressivament, en base a l'estudi que realitzen la Policia Local i el Departament d'Infraestructures de Roses d'aquelles zones on es detecten carències en matèria de circulació.

Fins al moment, s'han dut a terme ja diferents fases d'aquest pla, concretament a les urbanitzacions de La Garriga i del Mas Oliva, i s'estendrà per altres espais del municipi al llarg del present mandat municipal.