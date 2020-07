El nord de les Gavarres i el Cap de Creus són les zones que estan "pitjor" en cas de foc forestal a comarques gironines

El nord de les Gavarres i el Cap de Creus són les dues zones de les comarques de Girona que més preocupen als Bombers i als Agents Rurals, en cas que hi hagi un incendi forestal. Segons ha explicat l'inspector en cap dels Agents Rurals a Catalunya Antoni Mur aquests dos llocs és on la vegetació "està pitjor". De tota manera, des dels dos cossos han destacat que l'inici de la campanya forestal ha estat "millor que la de l'any passat", si bé han recordat que cal "estar amatents", ja que les condicions actuals "poden canviar en pocs dies". Una campanya que comptarà amb 42 nous bombers a la regió de Girona i, a partir de l'agost, amb els efectius que surtin de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) on estan acabant el curs.

L'inici de campanya forestal a les comarques de Girona fa ser optimistes als Bombers. Tot i que els estralls del temporal Gloria preocupen al cos, la situació a dia d'avui és "millor" que la de fa un any, on es preveia un estiu "molt complicat". De totes maneres, el cap dels Bombers a la regió de Girona, Jordi Martín, recorda que cal estar alerta, ja que "tot pot canviar ràpidament", en bona part per la casuística que tenen les comarques gironines. "No hem d'oblidar que aquí tenim entrades de vent del sud, tramuntanades i ponentades", ha assenyalat Martín.

En aquest sentit, l'inspector en cap dels agents rurals a Catalunya Antoni Mur ha explicat que hi ha dues zones que estan "pitjor"; el nord de les Gavarres i el Cap de Creus. Es tracta d'espais on el Gloria ha deixat arbres caiguts, on les pluges han fet créixer la vegetació i que una calorada pot convertir en combustible en cas d'incendi.

De totes maneres, el Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca assenyala que s'ha pogut netejar els llocs més "complicats" en cas que es declari un foc. De fet, la Directora dels Serveis Territorials a Girona, Elisabet Sánchez, ha deixat clar que el 15 de juliol s'hauran acabat els treballs a les zones que més complexitat presentaven.

Que la temporada ha començat tranquil·la s'explica amb la quantitat d'incendis que s'han registrat a les comarques de Girona en el que va d'any. En total han estat tretze, i no han arribat a cremar ni una sola hectàrea.



42 Bombers nous

La regió, que té dinou parcs de funcionaris i nou més de voluntaris, compta des de fa unes setmanes amb 42 efectius més, que han de servir per cobrir la falta de bombers que hi ha a la demarcació i que ha obligat a tancar algun parc de manera puntual. A aquests, caldrà sumar-hi els que surtin de l'escola i que començaran a l'agost. A més, està previst que arribin nous vehicles i més material per equipar els Bombers.

La incorporació dels nous efectius satisfà Martín, que deixa clar, però, que encara no resol del tot el problema. De totes maneres, el cap dels Bombers a Girona espera que amb les noves convocatòries que hi ha previstes vagin "equilibrant" una situació que es va complicar arran dels anys que no es van convocar oposicions.



Menys incendis i menys hectàrees

Un els efectes de les campanyes que s'estan duent a terme els darrers anys per evitar focs forestals és la caiguda dels incendis, i de les hectàrees cremades. I és que el 2019 va ser l'any que menys terreny es va cremar des del 2008. De les 28,6 hectàrees calcinades l'any passat la majoria van ser al Baix i a l'Alt Empordà.

Mur també ha lamentat que, dels vuit focs més importants que hi van haver, només un va ser provocat per un accident. De la resta, dos van ser intencionats – Vilopriu i Amer – i els altres cinc van ser com a conseqüència d'una negligència. "Per això fem esforços en les campanyes de conscienciació", remarca Mur.



Cooperar amb els bombers de la Catalunya del Nord

Per la seva banda, el director dels Serveis Territorials d'Interior a les comarques de Girona, Albert Ballesta, ha explicat que es mantindrà fins el 2021 el projecte 'Cooperem' entre els bombers catalans i els de l'altra banda de la frontera. Ballesta ha posat en valor la importància de l'acord, per tal de "millorar l'estratègia conjunta en cas d'incendi" a la zona transfronterera.