L'escola de Vilanant participa en la creació del primer parc infantil

L'Ajuntament de Vilanant s'ha coordinat amb l'escola del municipi per a la posada en marxa del seu primer parc infantil. «Aquest parc era un objectiu de l'equip de govern ja en la passada legislatura, i gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona es va poder engegar aquesta millora de l'espai, que serà un punt clau per la zona del local social», explica l'alcaldessa, Anna Palet.

Tot i haver aconseguit aquesta subvenció, en la legislatura passada no es van poder començar les obres fins l'hivern passat, però van quedar estancades el mes de març a causa de la crisi sanitària del coronavirus.

Aquest parc infantil forma part d'un projecte més ampli, que consta de tres fases, la primera de les quals és justament la que han pogut realitzar amb aquest parc infantil i la zona verda. «La segona fase serà un espai de trobada amb vegetació, bancs, zona wifi, etc., i que lligarà la zona de l'escola amb el parc infantil, mentre que la tercera fase, totalment independent però que ja hi estem treballant, és unificar aquestes dues zones amb el local social, el bar i la terrassa d'aquest», indica Anna Palet.



Parc de les escoles

L'Ajuntament ha treballat amb l'escola de Vilanant a l'hora d'idear aquest parc infantil. Els nens i nenes han escollit els jocs (falta la tirolina, que ja té l'espai i la compraran l'any vinent), com també han triat el nom de la instal·lació, que es diu parc de les Escoles.

«En tot el municipi no teníem cap parc infantil, i per aquest motiu considerem aquesta obra de gran importància, sobretot per als més petits, que per fi tenen el seu espai», manifesta l'alcaldessa de Vilanant.