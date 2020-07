L'Ajuntament de Figueres i Renfe signen el conveni de promoció 'Destino Figueres'

L'Ajuntament de Figueres i Renfe han signat aquest matí a Barcelona el conveni per a la campanya de promoció turística "Destino Figueres". Per part del consistori figuerenc hi ha assistit l'alcaldessa Agnès Lladó i el vicealcalde, Pere Casellas. Per part de Renfe, el president de la companyia, Isaías Táboas i el cap de màrqueting, Manuel Sempere.

L'objectiu de la campanya és promocionar la capital de l'Alt Empordà com a destí turístic i de negocis. "Destino Figueres" promocionarà la ciutat a través dels trens – convencionals, AVE i corredor mediterrani- i del Canal de Renfe Viajes, per donar a conèixer els llocs més emblemàtics de la ciutat de Figueres. Figueres serà la ciutat més petita que tindrà aquesta campanya de promoció turística "Destino Figueres".



Descomptes Congressos/Esdeveniments

L'acord contempla oferir als assistents i expositors de les activitats portades a terme per a la promoció de turisme de congressos i convencions organitzades per l'ajuntament de Figueres un descompte del 35% de la tarifa flexible i la possibilitat d'ampliar el descompte fins el 35%. El descompte serà vàlid en totes les classes i trens AVE, Llarga distància i en tots els recorreguts nacionals.

Escapades Renfe Viajeros també aplicarà un descompte d'almenys el 25% sobre la tarifa flexible vigent en l'import dels bitllets a tot viatger que contracti a través de l'empresa o empreses designades per l'Ajuntament de Figueres en les escapades temàtiques o de turisme MICE (Meetings, Incentius, Convencions, Esdeveniments i Congressos).

Viatges en grup

Per tal de col·laborar amb l'Ajuntament de Figueres i amb el Foment del turisme cultural i de congressos, Renfe Viajeros facilitarà els viatges en grup d'aquest col·lectiu. Promoció Renfe inclourà als trens AVE/Llarga distància reposacaps tematitzats, vídeos en la programació dels trens, promoció en les màquines d'autovenda, a les pantalles dels trens, xarxes socials i pàgina web.

Per altra banda, les dues parts estudiaran la promoció i venda de paquets de tren + entrada (Teatre Museu Dalí, Castell de Sant Ferran, Museu de l'Empordà i Museu del Joguet entre altres) així com altres conceptes + hotel i cotxe de lloguer, a través de Renfe Viatges.