Usuaris de l'Avant Figueres-Girona-Barcelona critiquen que Renfe redueixi freqüències

Prop de 450 usuaris de les línies Avant i AVE Figueres - Girona - Barcelona reclamen a Renfe que restauri tots els trens que hi havia abans que es declarés l'estat d'alarma. Segons un dels viatgers que cada dia utilitzava aquesta línia per anar a treballar, Marc Rostollet, actualment "hi ha tan sols sis Avant en tot el dia" i això "impossibilita l'ús del servei".

El grup vol mostrar la disconformitat per la gestió per part de Renfe arran de la pandèmia del coronavirus. "La nostra disconformitat rau principalment en la nul restabliment dels horaris un cop aixecat l'estat de l alarma, el qual impossibilita l' assistència laboral a gran part dels usuaris d'aquesta linia", informen en el comunicat que han fet públic i al qual ha pogut tenir accés EMPORDA.INFO.

A més de la "devallada significativa" de la freqüència de trens, també destaquen l'anul·lació d'aquests. I senyalen el cas dels trens de Figueres a Barcelona (6:30h, 6:55h, 7:20h); i de Barcelona a Figueres: (21:40h, 18:30h, 17:37h).

Per altra banda, denuncien que la gestió actual dels horaris ocasiona "enormes intervals sense trens disponibles, els quals poden ser fins i tot de tres hores (entre 12:45h i 15:40h)".

Segons informen els usuaris, Renfe justifica el no restabliment dels horaris habituals per una qüestió de demanda, "el que considerem un argument esbiaixat donat la quantitat d' usuaris que es veuen obligats a desplaçar-se en Mitja Distància (MD) o en vehicle propi", afegeixen al comunicat.

En el context de la manca de trens que impossibiliten el compliment de l'horari laboral, l'enorme buit entre els pocs trens restablerts, i la incapacitat d' anàlisis de la demanda donat l'alt percentatge d'usuaris que es desplacen amb mitja distància o vehicle propi per falta d' horaris; els usuaris reclamen el restabliment total dels horaris habituals.

"La gent que comença a les vuit del matí no el pot agafar i han d'anar en Mitja Distància (MD) o en vehicle privat", ha apuntat Rostollet. Els usuaris creuen que la companyia els ha deixat "totalment de banda" i no entenen perquè no s'han recuperat les freqüències habituals.

Des de Figueres, la plataforma PUPAF, ja havia fet alguna queixa anteriorment a la pandèmia, per demanar un augment de les freqüències.