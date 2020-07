El mercat d'Empuriabrava acull una campanya per reduir les bosses de plàstic

Des del punt de vista ambiental, el millor residu és aquell que no es genera, però els darrers anys, a Catalunya, els residus municipals no han parat de créixer. Com que les bosses sense nanses que s'utilitzen per a la compra a granel d'aliments no estan regulades, aquestes encara s'utilitzen a molts comerços i també als mercats. En aquest sentit, des del Consell Comarcal es vol promocionar l'ús de bosses reutilitzables per a la compra a granel en els mercats setmanals municipals amb la campanya "Reutilitza'm i compra a granel".

Aquest dissabte, 27 de juny, el mercat d'Empuriabrava va acollir la campanya de l'ens comarcal amb la finalitat d'informar els usuaris i obtenir informació sobre els seus hàbits de consum a través d'una enquesta.

A més, se'ls va regalar una bossa de malla, que és reutilitzable. A l'interior d'aquesta bossa hi havia un full amb consells de prevenció de residus i un altre sobre producte local.

Retorn de les parades

Els mercats de Castelló i Empuriabrava tornen a obrir amb totes les parades. Des de l'inici de l'estat d'alarma s'han mantingut i adoptat mesures de seguretat, com el control d'accés i l'esponjament de les parades, per minimitzar el risc de contagis.

Ja fa dies que s'ha anat ampliant progressivament el nombre de parades en els dos mercats no sedentaris, dimarts a la plaça de la Basílica i dissabte al passeig marítim. En els dos casos, s'han mantingut les mesures que garanteixen la seguretat tant dels clients com dels paradistes, i aquest cap de setmana ja hi podien assistir totes les parades, amb les mesures necessàries per evitar contagis.



Amb mesures

Per tal de garantir la seguretat i la distància entre les parades, els marxants havien de col·locar separadors als laterals per mantenir espais tancats i inaccessibles, de manera que només es pogués comprar des del davant.

Pel que fa a les parades que tenen productes que poden ser manipulats pels clients, com per exemple la roba, a partir d'ara els paradistes hauran de subministrar guants d'un sol ús i tenir un contenidor on dipositar-los una vegada s'hagin fet servir.